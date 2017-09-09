В Лоевском районе погибшего пассажира переложили на водительское место, чтобы скрыть виновника ДТП

Авария случилась 31 марта 2017 года под Лоевом. На закруглении дороги машина съехала в кювет и опрокинулась, погиб человек. В своих первых показаниях свидетели, оставшиеся в живых, невнятно утверждали, что именно погибший находился за рулем. Однако эксперты доказали обратное, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
В ходе первоначальной проверки, следователи выяснили, что люди из этой компании были мало знакомы между собой, но распивать спиртное начали еще в первой половине дня. При этом они постоянно передвигались по Лоевскому району на машине. Количество алкоголя в крови погибшего достигало 3,9 промилле. У других было немногим меньше. Показания свидетелей же разнились и имели ряд серьезных нестыковок.
Проведенные судебно-биологические, судебно-генетические и судебно-медицинские экспертизы опровергали первоначальную версию и определили настоящего водителя авто.
По версии следствия, чтобы уйти от уголовной ответственности, компания первоначально решила свалить всю вину на погибшего, которому, по мнению некоторых ее участников, терять уже было нечего.
В отношении установленного водителя предварительное следствие окончено, прокурор с ним ознакомлен, и дело направлено в суд. А в отношении хозяина автомобиля УСК по Гомельской области возбудил уголовное дело за передачу управления заведомо нетрезвому водителю, не имеющему водительского удостоверения.
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