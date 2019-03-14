Под Лельчицами водитель «МАЗа» попытался дать взятку гаишнику, но заработал уголовное дело

5 марта в деревне Средние Печи инспектор ГАИ остановил грузовой «МАЗ» за превышение скорости.

Проверка показала, что автомобиль к тому же не был допущен к участию в дорожном движении, а водитель нарушил правила перевозки грузов. Инспектор предупредил мужчину об уголовной ответственности, но тот не внял словам гаишника. Как сообщает УВД, теперь в отношении водителя возбуждено уголовное дело, не исключая административной ответственности за нарушения на дороге.