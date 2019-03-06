Был одиночкой и любил груши. Факты о жизни волка Васи, застреленного месяц назад под Лельчицами

Ночью 5 февраля 2019 года в окрестностях деревни Букча Лельчицкого района охотники застрелили одного из волков, помеченных GPS-ошейниками в конце 2018 года. Учёные дали ему имя Вася. Немногое успели рассказать о Васе, пока он был жив. Хотим исправиться и на его примере показать, как живется волкам в Полесье.

В центральном Полесском регионе волков гораздо меньше, чем в Беловежской пуще или в Чернобыльской зоне (Полесском радиационно-экологическом заповеднике). За две недели отловов команда учёных общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» поймала только две особи. Небольшая численность объясняется непростыми условиями для жизни серых хищников и малым количеством дичи для пропитания.

Именно поэтому территория волчьей стаи на Полесье гораздо больше, чем в той же Беловежской пуще. Напомним, что волк Вася был одиночкой. Но вторая помеченная волчица живет в стае, которая занимает участок площадью в 600 км2, частично заходящий на Ольманские болота. Это в 2-3 раза больше, чем участок стаи в Беловежской пуще или Полесском заповеднике.





Чем же питался Вася? Исследователи по следам волка нашли остатки нескольких его трапез. Например, Вася некоторое время питался на трупах лосей. Первый, по мнению учёных, был убит скорее всего нелегально, второй — охотниками, а третий, вероятно, был сбит машиной. Кстати, по карте перемещения видно, что волк много времени проводил именно возле дороги: там легче найти себе пропитание.





Изучив помёт волка Васи, учёные наткнулись на подтверждение факта, что в рационе хищников до 10% может занимать растительная пища. Вася любил груши.

Как же обстоят дела с волком в Полесье? Как и почти по всей Беларуси, перед охотниками здесь поставлена задача тотально истребить волка как вид. Островков безопасности для него в Полесье практически нет.

Координатор программ общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Виктор Фенчук:

«Когда встречаешься с егерями, охотящимися в районе Ольманских болот, практически у каждого человека в телефоне есть фотографии убитых волков. И такая ситуация всюду — волки в Беларуси повсеместно активно преследуются и уничтожаются. Волки — важный элемент экосистемы. И мы выступаем за то, чтобы на таких значимых природных территориях, как Ольманские болота, они имели свое законное место».

Исследования волков АПБ проводит в рамках «Природоохранного проекта для Полесья» при поддержке Франкфуртского зоологического общества. На Полесье остался еще одни волк, помеченный GPS-ошейником. Это волчица, которая живет в стае. К счастью, стая, в которую входит волчица, в относительной безопасности, так как половина территории находится в приграничной полосе, где охота запрещена.