В Лельчицком районе пьяный бесправник на «Яве» сбил пешехода — он в реанимации

  • 25 февраля 2019, 13:52
  • 879
  • 0


Все случилось 23 февраля примерно в 19:35 на улице Советской в деревне Боровое.

Пьяный водитель без соответствующей категории прав, управляя мотоциклом «Ява», сбил пешехода. Мужчина шел по проезжей части и был без фликера, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Мотоциклист скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан. Пострадавший — в реанимации.

gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Лельчицы (244)

Метки: Авто (6387), Происшествия (14011)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров