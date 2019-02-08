Васю убили. Под Лельчицами застрелили волка, имя которого выбирала вся Беларусь

Имя волку должны были выбрать 10 февраля, но не успели. До этого ученые назвали зверя Васей.
Волка убили ночью 5 февраля в окрестностях деревни Букча. Местные жители сообщили, что неподалеку от населенного пункта появился волк. Трек на GPS-ошейнике «рассказал» ученым, что это был первый «выход» этой особи к деревне.
Это был трёхлетний самец-одиночка. В этом возрасте волки часто покидают стаю, чтобы строить собственную жизнь. Неизвестно, ушел волк из родных мест в поисках лучшей доли или остался единственным выжившим после охоты. Ученым известно, что в местах, где жил Вася, численность волков была очень невысокой, а сам он не входил в стаю.
Месяц назад был объявлен конкурс на выбор имени для полесского волка. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» получила больше шести сотен заявок. Окончательный выбор имени должен был состояться 10 февраля. В конце прошлого года в рамках научных исследований на Полесье пометили двух волков GPS-ошейниками.
В одиночку волку очень сложно охотиться зимой, поэтому питался он падалью. Исследователи нашли три туши лосей, которыми кормился этот волк, один из них был убит людьми, второй, вероятно, сбит машиной, и еще один добыт другими волками. Застреленный волк также съел бродячую собаку в окрестностях одной из деревень. Но в населённые пункты он никогда не заходил и деревенских собак не трогал.
Координатор программ Франкфуртского зоологического общества Виктор Фенчук:
«По статистике в Беларуси ежегодно добывается почти две тысячи волков при такой же оценке его численности в стране. Поэтому не удивительно, что все помеченные нами волки, которые выходили за пределы заповедных территорий, были застрелены. Волки живут семьями, как и люди. Но из-за повсеместного преследования, которое сейчас ведётся, семейные связи волков разбиваются, а выжившие единицы вынуждены организовывать свою жизнь наново. Поэтому популяция волка в Беларуси находится в состоянии постоянного стресса. Мы хотим, чтобы отношение к волку изменилось, и выступаем за научно обоснованный подход к управлению популяцией волка в Беларуси».
Исследования волков общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит в рамках «Природоохранного проекта для Полесья» при поддержке Франкфуртского зоологического общества. Узнать больше о жизни волков и научных исследований проекта можно на сайте vouk.by и на страницах проекта в социальных сетях.
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