Пойманная в Лельчицах рысь умерла

Рысь, которую поймали на частном подворье в Лельчицах, умерла, сообщил корреспонденту БелТА директор Октябрьского зоопарка Александр Беликов.

Как сообщалось, информация о том, что во дворе одного из частных домов разгуливает рысь, поступила в ОВД Лельчицкого райисполкома. Местные жители несколько раз видели лесного зверя в частном секторе недалеко от центральных улиц городского поселка. Обращались в милицию и по поводу пропажи домашней птицы. Животное поймали и отправили в Октябрьский зоопарк.

Директор государственного учреждения рассказал, что рысь была истощена. «В акте отлова указано, что животное было избито людьми, получило травмы, несовместимые с жизнью», — добавил Александр Беликов. Погибшее животное обследуют на наличие у него бешенства.