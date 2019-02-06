В Лельчицком районе сотрудникам ГАИ пришлось останавливать тракториста-бесправника со стрельбой
- 06 февраля 2019, 17:29
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Места: Лельчицы (240), Столин (48)
Метки: Авто (6335), Происшествия (13892), Область (6474)
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