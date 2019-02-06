В Лельчицком районе сотрудникам ГАИ пришлось останавливать тракториста-бесправника со стрельбой

  • 06 февраля 2019, 17:29
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Инцидент произошел 1 февраля в половине одиннадцатого вечера в деревне Боровое. Внимание сотрудников Госавтоинспекции ОВД Лельчицкого райисполкома привлек трактор, который двигался по дороге населенного пункта без регистрационного знака.

На первое требование остановиться водитель не отреагировал, проигнорировал все многочисленные сигналы к остановке транспорта. Сотрудники ГАИ предупредительно выстрелили из табельного оружия в воздух. Рискового тракториста остановили только стрельбой по колесам.

Как рассказала старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева, нарушителем оказался 32-летний житель Столинского района Брестской области, который на личном тракторе подрабатывал на Гомельщине. Интересно, что мужчина был лишен права управления транспортом за вождение в пьяном виде. В отношении него составлено четыре административных протокола — за вождение без права управления транспортом, а также с не пройденным техосмотром, за невыполнение требований об остановке транспорта и за сокрытие регистрационного знака.




Гомельская правда
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Места: Лельчицы (240), Столин (48)

Метки: Авто (6335), Происшествия (13892), Область (6474)

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