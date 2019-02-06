В Лельчицком районе сотрудникам ГАИ пришлось останавливать тракториста-бесправника со стрельбой

Инцидент произошел 1 февраля в половине одиннадцатого вечера в деревне Боровое. Внимание сотрудников Госавтоинспекции ОВД Лельчицкого райисполкома привлек трактор, который двигался по дороге населенного пункта без регистрационного знака.

На первое требование остановиться водитель не отреагировал, проигнорировал все многочисленные сигналы к остановке транспорта. Сотрудники ГАИ предупредительно выстрелили из табельного оружия в воздух. Рискового тракториста остановили только стрельбой по колесам.

Как рассказала старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева, нарушителем оказался 32-летний житель Столинского района Брестской области, который на личном тракторе подрабатывал на Гомельщине. Интересно, что мужчина был лишен права управления транспортом за вождение в пьяном виде. В отношении него составлено четыре административных протокола — за вождение без права управления транспортом, а также с не пройденным техосмотром, за невыполнение требований об остановке транспорта и за сокрытие регистрационного знака.