Фотофакт: в Лельчицком районе перевернулся Peugeot, пострадали две пассажирки

Вчера утром в Лельчицком районе перевернулся Peugeot. Без пострадавших не обошлось: двух пассажиров пришлось госпитализировать в районную больницу.

Как сообщили в УВД, на закруглении дороги водитель выбрал неправильную скорость и выехал на встречную обочину. Попытка вернуться на свою полосу обернулась неудачей: автомобиль занесло и он перевернулся на дорогу.

В машине, помимо 28-летнего водителя, находились две девушки. Они получили травмы и госпитализированы.



