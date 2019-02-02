Парни, слепившие снеговика с «Погоней», рассказывают о вызовах «на беседу»

Парни из деревни Глушковичи, слепившие 5-метрового снеговика с бело-красно-белым флагом и гербом «Погоня», рассказывают о вызовах в милицию. Несовершеннолетних вызвали на беседу в школу — с родителями, сообщает «Еврорадио».

Виктор Снегур, который утром 1 февраля рассказывал Еврорадио о снеговике, говорит, что тоже получил вызов из Лельчицкого РОВД. Он прийти не согласился. Но некоторые (всего над снеговиком работали 8 человек) решили не отказываться от «приглашения».

По словам собеседника Еврорадио, парней вызвали к начальнику уголовного розыска Лельчицкого РОВД:

«Спросили, что они имеют против власти и зачем прикрепили флаг. Парни ответили, что это национальная символика, и они решили ею украсить снеговика. Это была не акция протеста или еще что-то. Тогда Соколовский [временно исполняющий обязанности первого заместителя Лельчицкого РОВД. — Еврорадио] сказал, что вопросов нет: "Напишите объяснительную". Парни написали, то есть объяснили, что это не политическая акция.

Председатель сельсовета Василий Коваль повторял, что "это не белорусский флаг, а флаг БНР", а парни говорят — а БНР это что, не Беларусь? Этот флаг ведь был у нас в начале 1990-х, до отмены. Коваль, видимо, не знал этого.

Несовершеннолетних парней вызвали с родителями в школу. Там учителя стали ругать родителей и детей, мол, это запрещенный флаг и нас могут за это уволить. Мол, что вы делаете, это не наш флаг! Родители им объяснили, что этот герб относится к историко-культурной ценности Беларуси и даже размещен на гербах ряда белорусских городов. Но в школе этого не рассказывают детям».

В дежурной части Лельчицкого РОВД Еврорадио не подтвердили, что сегодня кого-нибудь из жителей деревни Глушковичи задерживали, доставляли или приглашали «на беседу».

5-метровый снеговик с историческими белорусскими флагом и гербом появился 31 января на частном подворье в деревне Глушковичи Лельчицкого района. На то, чтобы слепить его, понадобилось три дня. Фото со снеговиком и его авторами стало вирусным.

Виктор Снегур говорит, что на снеговика парней вдохновил россиянин, слепивший большого петуха из навоза. «Ну, мы посмеялись над русскими и решили просто слепить снеговика из снега», — рассказал Еврорадио парень.



