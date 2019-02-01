Фотофакт: в Лельчицком районе вручную слепили пятиметрового снеговика и украсили его «Погоней»

  • 01 февраля 2019, 13:39
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Снеговика слепили в деревне Глушковичи. Сообщается, что снежная «скульптура» возвышается над землей на пять с половиной метров.

Фотография снеговика была опубликована в телеграм-канале «МКБ». Подписчики канала сообщают, что снеговика лепили только руками без применения какой-либо техники.

Напомним, что недавно в Бресте оштрафовали женщину, которая разместила листовку против строительства аккумуляторного завода на снеговике.




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