Житель Лельчицкого районе, едва не пристреливший свою девушку из-за ревности, получил два месяца ареста
- 25 января 2019, 13:45
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Люди в материале: Ольга Барсукова (18)
Места: Лельчицы (234)
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