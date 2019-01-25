Житель Лельчицкого районе, едва не пристреливший свою девушку из-за ревности, получил два месяца ареста

Судом Лельчицкого района рассмотрено уголовное дело по обвинению 30-летнего местного жителя в угрозе убийством, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Инцидент произошел в начале ноября 2018 года возле здания Марковского сельского дома культуры. Нетрезвый молодой человек угрожал убийством знакомой девушке после ссоры на почве ревности. Из кармана он достал пневматический газобаллонный пистолет.

«Став напротив потерпевшей на расстоянии метра, направил пистолет в ее сторону так, что тот располагался левее ее головы, и выстрелил как минимум один раз в ее направлении. Затем повторил угрозы и, направив пистолет правее девушки, выстрелил еще не менее двух раз», — рассказали в облсуде.

Приговором суда ревнивец признан виновным в угрозе убийством (при наличии основания ее опасаться). На основании ст.186 УК Беларуси ему назначено наказание в виде ареста на два месяца.

Ранее мужчина был неоднократно судим. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.