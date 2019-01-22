Как она не взорвалась? Сельчанин из Гомельской области нашел стокилограммовую авибомбу в боевом состоянии, распилил ее и спрятал в стоге сена

В деревне Буйновичи Лельчицкого района саперы войсковой части внутренних войск 5525 извлекли из стога сена 100-килограммовую авиационную бомбу. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БелТА.

О боеприпасе в милицию сообщила хозяйка участка. Положил туда бомбу несколько лет назад ее ныне покойный супруг. Мужчина отпилил хвостовую часть боеприпаса, затем спрятал в сене и пригрозил жене, чтоб она никому об этом не рассказывала.

«В месте распила находился тротил. Неизвестно, где мужчина нашел авиабомбу, как сумел транспортировать, а самое главное, почему в ходе всех проделанных манипуляций она не взорвалась — присутствовал взрыватель, то есть бомба находилась в боевом состоянии», — отметили в МВД.

Саперы идентифицировали боеприпас как советскую осколочно-фугасную авиационную бомбу послевоенного периода. Ее уничтожили на полигоне.

В МВД напомнили, что при обнаружении боеприпасов следует немедленно проинформировать территориальные органы внутренних дел.