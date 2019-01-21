«Как Бог с неба молвил». Первый на Гомельщине орган появился в Лельчицах

Инструмент привезли из Варшавы, а настроить помогли специалисты из Вильнюса.

В костеле Святейшего Сердца Иисуса и Матери Божьей Фатимской в Лельчицах появился механический орган. Это первый подобный инструмент на территории Гомельской области. Впервые он зазвучит в воскресенье, 20 января, на концерте органной музыки и во время святой Мессы. Произведения Баха, Регера, Мессиана и других известных композиторов сыграет литовский органист Александр Исаков. Вместе с мастером Бернардом Терменом они приехали из Вильнюса, чтобы настроить инструмент в Лельчицах.

Орган доставили из Варшавы, рассказал Katolik.life настоятель прихода ксендз Виталий Мысонов. Как-то разбирая вещи, он нашел икону святой Цецилии, покровительницы церковной музыки, повесил в костеле и попросил прихожан молиться, чтобы святая Цецилия помогла приобрести орган.

Через несколько месяцев лельчицкий настоятель посещал Вильнюс, и после святой Мессы к нему подошел органист местного костела Бернард Термен и предложил подыскать инструмент для полесских католиков.

— Я говорю, что не могу заплатить, ведь это ценная вещь. Но он пообещал найти орган бесплатно, потому что в Польше сейчас заказывают новые инструменты, а старые разбирают. Прошло около года, и мне позвонили: орган найден. Инструмент надо было реконструировать и доставить через границу — Господь Бог благословил на это через заступничество святой Цецилии, — рассказал священник Белорусской службе Vatican News.

Лельчицкий орган состоит из 900 труб, имеет 14 голосов — его можно охарактеризовать как концертно-литургический. Инструменту 60 лет, он высокого качества. Сейчас оканчиваются работы по монтажу органа. Накануне, при настройке, прихожане уже услышали, как звучит инструмент.

«Верующие были очень впечатлены. Говорили, как будто Господь Бог с Неба промолвил!», — поделился настоятель.

В приходе намерены учить собственного органиста, а пока на инструменте будут играть школьники из костела, которые получили музыкальное образование. Кстати, всех родителей в приходе настоятель призывает отдавать своих детей в музыкальную школу, и почти все из них там учатся.

Интересно, что предки маэстро Бернарда Термена, который нашел и настроил орган, связаны с Беларусью. Дедушка музыканта был органистом у Слуги Божьего Зигмунда Лозинского, епископа Минска и Пинска.

Символично, что в этом году лельчицкий римско-католический приход отметит 110-летие. Во время празднования новый инструмент костела будет освящен епископом. Кстати, в первом костеле в Лельчицах орган тоже был — но он сгорел вместе со зданием храма в 1943 году.