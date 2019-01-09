Женщина-водитель в Лельчицком районе получила три года домашней «химии» за аварию, в которой погибла ее 70-летняя пассажирка

Авария произошла 28 сентября на трассе «Мозырь — Лельчицы». 25-летняя водитель «Фиата» не справилась с управлением и на загруглении дороги выскочила на встречную полосу, где столкнулась с «Ивеко».

В результате ДТП женщина-водитель и ее 70-летняя пассажирка получили серьезные травмы и госпитализированы. К сожалению, от травм в больнице пенсионерка скончалась.

9 января суд Лельчицкого района признал женщину виновной в «нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека», и назначил наказание в виде домашней «химии» на три года. Как сообщает пресс-служба областного суда, водитель лишена права управления всеми видами транспорта на пять лет.