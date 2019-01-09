Рецидивист из Лельчицкого района провел на свободе меньше месяца: ограбил несколько магазинов и едва не убил милиционера

Уроженец Лельчицкого района уже не единожды оказывался за решеткой. Начиная с 90-х годов, за его плечами внушительный послужной список — 9 судимостей. Однако на свободе он долго не задерживается. В последний раз он продержался всего 3 недели.

В августе 2017 года он в очередной раз освободился, однако утруждать себя поиском работы не стал. Пошел по проторенной дорожке, занявшись привычным ремеслом — кражами.

В качестве жертвы он выбрал магазин в Петриковском районе, сообщает подробности преступления «СБ — Беларусь Сегодня». Устроил разгром, сполна затарился, прихватил камеру видеонаблюдения, чтобы на его след никто не смог выйти. Тратить награбленное отправился в Гомель, где поселился в одной из гостиниц. Однако деньги закончились уже спустя неделю. Недолго думая, мужчина вновь отправился в уже знакомый ему магазин. Снова крупная кража и исчезнувшая камера видеонаблюдения, а на след преступника так и не удалось выйти.

В третий раз рецидивист выбрал новый магазин, где планировал действовать по тому же плану. В подъезде многоквартирного дома украл велосипед, чтобы добраться до места преступления, в детской коляске нашел маску, которую также присвоил на случай, если придется скрывать лицо. Однако план сорвался. Как ранее сообщали «Сильные Новости», в ночь на 9 сентября 2017 года мимо проходил милиционер, который и помешал осуществить задуманное.

Увидев милиционера, рецидивист набросился на него с отверткой, несколько раз попал инспектору в лицо, шею и плечо. Множество нанесенных ударов в левый бок могли повлечь тяжкие последствия, но, к счастью, у милиционера была сумка с документами на плече, которая стала своего рода «бронежилетом».

Преступник бросился наутек, однако в тот же вечер его задержали.

Суд вынес приговор: за серию краж со взломом и покушение на убийство мужчине придется провести в колонии строгого режима 18 лет.