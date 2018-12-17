В Лельчицком районе легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик, водитель погиб

В пятницу утром в Лельчицком районе погиб 33-летний водитель Audi: он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

Авария произошла на автодороге «Лельчицы — Горка». Как сообщили в УВД, водитель легковушки пошел на обгон и выехал на встречку. В этот момент ему навстречу ехал «ЗИЛ». Избежать ДТП не удалось.

Водитель Audi погиб на месте происшествия.



