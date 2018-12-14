В Лельчицком районе столкнулись две легковушки — фотофакт

  • 14 декабря 2018, 17:29
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ДТП случилось 13 декабря в 15:45 на 78 километре автодороги «Мозырь-Лельчицы-Милошевичи-граница Украины».

Водитель «Тойоты Приус», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество «Опелю Вектра», который двигался по главной.


Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в результате столкновения водитель «Опеля» госпитализирован в хирургию лельчицкой больницы.





gomel.today
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