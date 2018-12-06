В Лельчицах «ГАЗ» сбил насмерть 38-летнего местного жителя

  • 06 декабря 2018, 09:53
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ДТП произошло 5 декабря в 17.45 на улице Красноармейской райцентра.

Как рассказала старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева, 29-летний водитель автомобиля «ГАЗ» наехал на пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть. По предварительной информации, погибший имел признаки алкогольного опьянения.




Гомельская правда
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