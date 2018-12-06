В Лельчицах «ГАЗ» сбил насмерть 38-летнего местного жителя
- 06 декабря 2018, 09:53
- 380
- 0
Места: Лельчицы (226)
Метки: Авто (6097), Происшествия (13472), Область (6272)
В Гомеле за закладку синтетических наркотиков задержали... ученицу школы
В Гомеле с седьмого этажа выпала и разбилась насмерть женщина
«Мужчины торгуются, словно помидоры на базаре покупают». Откровения 27-летней уроженки Гомельщины, работающей в Минске проституткой
«Отпахали 14 часов как черти, а тут еще он». Спасатель, которому нахамил на пожаре блогер Филипович, — об инциденте
В Гомеле открылся ресторан, где готовят дранбургеры с полкило, а официанты разговаривают на белорусском языке
Источник: в Гомеле за взятки задержали главу областной инфекционной больницы
Новости партнеров