Житель Лельчицкого района хотел вернуть бывшую девушку и выстрелил в нее из пневматического пистолета

1 ноября в 10.00 в ОДС ОВД Лельчицкого райисполкома обратилась 26-летняя жительница района: пьяный знакомый угрожал ей предметом, похожим на пистолет, и даже выстрелил чуть выше ее плеча.

Как рассказал официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов, сотрудники милиции выехали на место происшествия. Обидчиком оказался 30-летний ранее судимый за кражу и нарушение ПДД житель деревни Марковское. Пьяный мужчина спал у себя дома. Его задержали, спросили, где пистолет. Оказалось, мужчина успел спрятать оружие по месту жительства своей матери. Предположительно пневматический пистолет изъяли и направили на баллистическую экспертизу.

Девушка не пострадала, однако в отношении молодого человека все же возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. На вопрос, что заставило его стрелять, ответил, что хотел вернуть бывшую.