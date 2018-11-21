«Гонят весело на номера». В Гомельской области во время загонной охоты 84-летнего мужчину картечью подстрелил соседний «номер»

  • 21 ноября 2018, 11:02
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Охотники из Ельского райна промышляли в угодьях под Лельчицами. Дело было в субботу, 17 ноября.

Как стало известно «Сильным новостям», в этот день группа мужчин организовала загонную охоту. Загонная охота на копытных любого вида и возраста разрешена в Беларуси с 1 октября и является одним из самых популярных видов охотничьего промысла в нашей стране. В ее ходе используются охотничьи собаки, которые выгоняют зверя «на номера» — цепочку охотников, выстраивающихся в определенном порядке.

В ходе одной из таких забав и пострадал 84-летний пенсионер. По сведениям редакции, один из его партнеров, мужчина 1954 года рождения, стоявший на соседнем «номере», выстрелил, как он предполагал, в косулю, однако попал в дедулю. Ружье его было заряжено патроном с картечью, в результате попадания которой пенсионеру перебило обе ноги, он был госпитализирован.




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Места: Ельск (138), Лельчицы (225)

Метки: Происшествия (13398)

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