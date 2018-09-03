Стадо коров сбежало из Украины в Беларусь — мозырскими пограничниками задержан пастух

  • 03 сентября 2018, 18:25
  • 777
  • 0


170 коров перешло украинско-белорусскую границу в Лельчицком районе, отправившийся за стадом пастух был задержан мозырскими пограничниками.

Как сообщили в Госпогранкомитете, инцидент произошел первого сентября.

После соблюдения формальностей животных и пастуха передали украинской стороне.


naviny.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Лельчицы (213)

Метки: Происшествия (12793)

Комментарии правила



Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое