На Гомельщине заработал первый STEM-центр, где учат 3D-моделированию и робототехнике

Первый в Гомельской области районный STEM-центр открылся в Лельчицкой средней школе № 1, сообщили корреспонденту БелТА в Парке высоких технологий.

В STEM-центре смогут бесплатно обучаться учащиеся с 2 по 10 класс из разных школ города и района.

В программе управление беспилотными летательными аппаратами, 3D-моделирование и печать, образовательная робототехника в начальной школе, занимательная робототехника, основы программирования микроэлектроники, создание управляемых устройств на базе вычислительной платформы Arduino, а также программирование в среде Scratch. За 2018/2019 учебный год в центре планируется обучить около 150 школьников.

Специальные курсы Парка высоких технологий по обучению школьников программированию прошли три учителя Лельчицкой средней школы № 1. Одна из них — учитель информатики Светлана Мещенко — уже начала обучать школьников программированию в среде Scratch. Она отмечает, что обучение в STEM-центре станет стимулом для изучения детьми точных наук, положительно повлияет на их успеваемость и станет полезным и интересным времяпрепровождением.

STEM-центр — проектная лаборатория, в которой студенты и школьники могут выполнить исследования с использованием современного (в том числе цифрового) оборудования. STEM — аббревиатура четырех основных направлений, играющих на сегодня ключевую роль в развитии технологий: естественные науки, информационные технологии, инжиниринг, математика.

Данный проект реализован при поддержке Парка высоких технологий.