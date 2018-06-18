В Лельчицком районе спасли козленка, который застрял в проточной трубе

  • 18 июня 2018, 12:16
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В субботу днем козленок попал в ловушку — он застрял в проточной трубе. Самостоятельно выбраться животное не смогло, поэтому местным жителям пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС, прибыв на место, обнаружили, что козленок находится на расстоянии 6 метров от края железобетонной двенадцати метровой трубы диаметром 0,3-0,4 метров, частично заполненной песком, сообщили в ведомстве.


Спасатели очистили трубу от песка и помогли козленку выбраться. Животное не пострадало.




gomel.today
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Места: Лельчицы (206)

Метки: Происшествия (12102), Область (5619)

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