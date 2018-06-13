Доигрались. В Лельчицах дети бросались спичками в стог и сожгли сарай

В понедельник, 11 июня, в Лельчицах сгорел сарай. Показания очевидцев быстро навели на путь подозреваемых в поджоге — ими оказались 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

В тот день школьник отправился к другу, чтобы позвать того на улицу. Друга дома не оказалась, поэтому подросток ушел гулять с 6-летней сестрой товарища. Приключения не заставили себя долго ждать. Дети нашли бесхозный деревянный дом, там же обнаружили спички. Во дворе дома увидели сено, которое лежало рядом сараем, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Правила игры просты: поджигать спички и бросать их в стог. Сено мгновенно вспыхнуло. Мальчик, найдя в доме куртку, начал тут же тушить пламя, но справиться с огнем детям было не по силам. Поняв, что набедокурили, ребята быстро разбежались по домам.

Огонь тем временем перекинулся на сарай. Соседка, увидев пожар, вызвала спасателей. Спасти сарай не удалось — он сгорел дотла.

Родителям о детских «развлечениях» сообщили. Последует ли какое-либо наказание, на данный момент неизвестно. Проводится проверка.