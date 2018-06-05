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Вундеркинд из глубинки. Шестиклассник из Лельчиц разработал собственную компьютерную игру и мечтает построить машину времени

  • 05 июня 2018, 14:33
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Шестиклассник Влад из Лельчиц хочет изобрести машину времени, чтобы встретиться с папой — отец погиб, когда ему было всего два года. Мальчик изучает программирование, новые идеи вспыхивают в его голове, когда он слушает музыку. Но специального класса с новым оборудованием и технологиями в его школе пока нет.

Пятикласснику Жене из Борисовского района повезло чуть больше. Он тоже очень способный. Занимается математикой с девятиклассниками, ничуть им не уступает. И уже два месяца изучает робототехнику. А еще Женька мечтает стать нобелевским лауреатом! 

Сегодня «Имена» запускают сбор средств на работу проекта «STEM-образование в регионах». Его суть — открывать в отдаленных школах Беларуси специальные классы, в которых способные дети получат возможность учиться высоким технологиям. А талантливые учителя, которым проект поможет повысить квалификацию, — возможность профессионально развиваться и с радостью ходить на работу.

Надо сделать так, чтобы дети и учителя полюбили школу

Аббревиатура STEM расшифровывается как Science (естественные науки), Technology (технологии), Еngineering (инженерия) и Мathematics (математика). У ребят, которым посчастливится заниматься в таких классах, будет возможность изучать современные технологии интересно и занимательно. Они научатся писать программы, создавать сайты и приложения, конструировать роботов, используя знания законов точных наук: физики, математики, химии, биологии. Это повысит интерес школьников к наукам, их общий уровень знаний, а еще даст мотивацию выбрать техническую специальность в перспективе.

Несмотря на талант, детям из глубинки сегодня действительно намного сложнее воплощать свои мечты и добиваться целей, чем сверстникам из крупных городов. Современных технических кружков в маленьких городах и поселках нет, а если бы и были, у родителей часто нет лишних денег на хобби детей.

Вот, например, Женька Шешуков из поселка Лошницы Борисовского района вместе с другими учениками уже занимается робототехникой и программированием. Потому что благотворители открыли специальный класс и дали ребенку возможность учиться с азартом. Раньше Женя и представить себе не мог, что будет конструировать роботов. А сейчас может использовать знания по физике и математике, почерпнутые из учебников, на практике. А вот его сверстник Влад Боровой, как и другие ребята из Лельчицкой школы, пока только мечтает, что у них тоже появится STEM-класс.

STEM-классы — это возможность не только для талантливых детей, но и для их талантливых педагогов — повысить квалификацию, внедрить новые технологии в обучение.

Проект «STEM-образование в регионах» дает шанс талантливым школьникам из деревень и небольших городков не только мечтать о будущем, но и изменить его к лучшему — для себя и для Беларуси. Беларусь называют IT-страной, но баллы на централизованном тестировании (ЦТ) по точным наукам с каждым годом всё хуже. Если ничего не менять, через несколько лет некому будет поступать в наши технические вузы и некого будет брать на работу программистом. Чтобы этого не допустить, чтобы поддержать талантливых детей и педагогов, появился проект «STEM-образование в регионах». Инициатором стала Ассоциация известных айтишников «Образование для будущего».

Вместе с вами, нашими читателями, мы хотим собрать средства на новый класс в средней школе № 1 города Лельчицы. Это небольшой городок в Гомельской области, население чуть больше 11 тысяч человек. Район является одним из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Именно здесь живет наш первый герой — Влад Боровой.

«Хочу построить машину времени, чтобы вернуть папу»

Влад перешел в школу № 1 только в январе, раньше он учился в гимназии, но чувствовал себя там очень некомфортно. Дети его дразнили, он чувствовал себя изгоем. Владу 11 лет, несчастный случай с его отцом произошел девять лет назад. После смерти папы парнишка живет с мамой и не может похвастаться перед другими детьми ни модной одеждой, ни супернавороченными гаджетами. Он давно ничего не просит — знает, что ей трудно выделить деньги из скудного бюджета на дорогие игрушки. Мама работает администратором в небольшой местной гостинице, зарплаты хватает на еду и одежду. А Дед Мороз — это сказка для маленьких. Владик давно об этом догадывался.

Только однажды он попросил у мамы телефон с видеокамерой и сумел подловить момент, когда она прятала подарок под елку.

Влад знает, что мечта о машине времени — из разряда неосуществимых, но когда он говорит об этом, его глаза загораются:

— Есть три варианта. Первый — сделать ее из какой-то машины. Второй — как неподвижный объект, куда можно зайти и телепортануться. И третий — сделать что-то вроде многоразового телепорта... Знаете ТАРДИС? Такая машина времени и космический корабль из британского телесериала «Доктор Кто».

Мама увлечения сына поддерживает и гордится его успехами.

Влад обожает фильм «Назад в будущее», а аудиокнигу Жюль Верна «Двадцать тысяч лье под водой» прослушал за один вечер, невозможно было оторвать. Когда перешел в новую школу, сразу пошел на факультатив «Основы программирования», который организовала инициативная учительница информатики Светлана Мещенко.

Умный, думающий, увлеченный ребенок, но идет на контакт только с теми, кому доверяет, — говорят про Влада учителя в школе. Когда появился факультатив, Влад так погрузился в новую вселенную, что быстро разработал собственную игру!

 Моя игра называется Survival, что значит в переводе с английского «выживание», — парень демонстрирует разработанную игру: щелкает по клавиатуре, у зрителей есть возможность видеть проекцию на большом экране. — Она сделана в онлайн-редакторе. В оффлайне сильно подвисает.

Влад может часами ковыряться в программе, совершенствуя свою игру. К урокам программирования на Youtube относится скептически:

Влад — рассудительный парень. По тому, как он рассказывает о своей игре, видно, что старается продумать все детали.

— Когда ты думаешь сам, а не следуешь чьей-то инструкции, то по крайней мере запоминаешь то, что надумал.

Scratch он освоил именно так, новые идеи вспыхивают у него в голове, когда он слушает музыку в телефоне по дороге домой.

Дома работаю над игрой, но в школе учитель есть, который может подсказать.

Жизнь Влада, как рассказывает сам мальчик, — это школа, а потом дом, где он каждый день только и делает, что совершенствует свою игру. Подсказать и научить некому. Одного урока информатики недостаточно. Экспериментирует Влад сам. Раньше еще ходил в местный Дом пионеров, но и там до высоких технологий далеко.

 Как проходит мой день? Ну...уроков обычно 5-7. Факультатив по информатике по понедельникам. Потом домой иду. Потом уроки, домашка. Весной-летом еще с огородом помогаю маме. А зимой c другом, который живет через дорогу, играем вместе в компьютеры. Придумываю я очень много и мне неважно, где я нахожусь. Я могу идти по улице и придумать: «О! Надо это срочно добавить в свою игру!», и ускоряюсь домой. На ходу придумываю! Если что-то не хочет работать, прошу учительницу по понедельникам на кружке, чтобы помогла.

Влад рассказывает: «Дома работаю над игрой, но в школе учитель есть, который может подсказать. Дома самому приходится всё делать. В школе большой коллектив, если чего-то не знаешь, можно спросить у соседа, а дома получается только методом тыка».

 Никаких образовательных центров и развивающих студий в Лельчицах нет, — говорит Светлана Мещенко. — А если бы и появились, то быстро закрылись бы: у родителей нет на это денег. Когда приходишь к родителям и предлагаешь записать ребенка в кружок, первый вопрос: «А сколько это стоит?» Найти хорошую работу в городе проблема, тут только две школы, гимназия, детская школа искусств и больница. Еще несколько небольших магазинов и «Евроопт».

В соседской деревне Глушковичи есть щебзавод, но на нем работают местные жители. В центре творчества — бесплатные кружки бисероплетения и мягкой игрушки. Но это хорошо для начальной школы, а уже с пятого класса детям в Лельчицах совершенно нечем заняться.

Раньше в школе было только пару старых компьютеров, на которых просто невозможно было ничему учиться. Благодаря инициативности учительницы, в школе появились и более современные компьютеры, и кружок для юных программистов. Она очень горит своим делом и действительно любит своих учеников.

Сама Светлана Мещенко пришла в школу № 1 два года назад: ей всегда было интересно приобщать учеников к своему предмету, передавать им знания. Правда, поначалу учительница была обескуражена: ее предмет был почти никому не интересен. Ну, кроме Влада. Кажется, они оба больше всех и ждут занятий (два раза в неделю — факультатив и стандартное занятие по расписанию), чтобы попробовать на компьютере хоть что-нибудь «изобрести».

— Видно было, что раньше никто не уделял информатике особого внимания. Зато директор здесь суперский! Она поддержала все мои начинания, и уже в сентябре мы создали в школе объединение по интересам.

Дети из Лельчицкой школы, ученики Светланы.

В кружках, которые ведет Светлана Мещенко, занимается 75 детей. Правда, долгое время не было даже нормальных компьютеров. Одно старье. Инициативная учительница обратилась за помощью в компанию EPAM Systems. Компания помогла. Ребята вместе с педагогом были счастливы! На независающих компьютерах у талантливого Влада появилась хотя бы первая возможность познакомиться со Scratch — программой, которая помогает изучить основы программирования.

— У нас очень талантливые дети, — уверена учитель. — За этот школьный год уже завоевали два международных диплома. Недавно привезли первое место из Москвы: принимали участие в международном конкурсе проектно-исследовательских работ школьников, студентов и педагогов «Призма». Познакомились и пообщались с детьми из инновационного центра «Сколково».

Сейчас в школе уже три педагога с сертификатами, позволяющими преподавать робототехнику: Светлана Мещенко, учитель информатики Алексей Свиридов и преподаватель иностранных языков Анжелика Маркевич. Еще несколько педагогов собираются пройти специальное обучение.

Светлана и Влад мечтают, чтобы в их школе появился STEM-класс. Техника в школе не обновлялась до этого 15 лет!

Развиваться очень хочется, а возможности приобрести робоконструкторы и новую технику, которая тоже очень нужна, — пока нет.

На кружке по информатике ребята из Лельчицкой школы долгое время занимались на очень старой технике, на которой, как говорит учительница, просто невозможно ничему научиться. На зимних каникулах ребята из Лельчиц побывали на STEM-фестивале в Минске. «Там ребята впервые увидели своими глазами роботов. Поняли, что можно не только программировать в компьютере, но и запрограммировать устройство, которое будет выполнять твои команды не на мониторе, а в реальности. Видели бы вы, как у них глаза загорелись!» — вспоминает их учительница Светлана Мещенко.

STEM-класс, о котором мечтают в этой школе ребята и Светлана, — это действительно много возможностей. Берем научную проблему, например, экологическую, и решаем ее посредством точных наук. Дети учатся искать решение сами. Была бы возможность!

 Вот, например, есть ветряк. Приходит учитель на урок и говорит: «Дети, есть грязные виды выработки энергии (атомная, угольная электростанции), а есть чистые (солнце, ветер)». И рассказывает им про этот ветряк, как он крутит лопастями, и вырабатывается энергия. На эту четверть у нас задача такая: мы сделаем модель такого ветряка, от которого вы сможете подзарядить мобильный телефон. И учитель объясняет, как крутятся лопасти, как сделать так, чтобы они крутились при минимальном ветре, — рассказывает руководитель проекта STEM-образование в регионах Александр Хомич. — Дети изучают географию (розу ветров), используют математику (вычисления), физику (электричество, магнитная катушка). Они всё это изучили, и теперь ветряк надо собрать. Школьники выпиливают или печатают на 3D-принтере детали, делают из конструкторов электрическую основу и припаивают в конце USB-вход. То есть ребенок не знает ни что такое сервопривод, ни что такое шестеренка, ни как передать вращение от лопасти к катушке. Дети изучают это через роботов, которых их учат программировать — в режиме реально времени. А потом уже смогут приходить к таким проектам, как этот ветряк.

«Прыгоды рыцара Яўгена»: вундеркинд Женька из Лошницы

Пятиклассник Женя Шешуков с Владом не знаком. Мальчики живут в разных городах. Женька — из поселка Лошницы Борисовского района. Объединяет ребят то, что и Женя до безумия хочет стать изобретателем. Возможностей учиться высоким технологиям у него тоже долго не было. А сейчас есть! В Лошницкой гимназии STEM-класс уже действует, его открыли в апреле этого года в стенах гимназического общежития. Здесь живут ученики из отдаленных деревень.

STEM-класс отличается от школьных кабинетов, которые мы привыкли видеть в школах.

STEM-класс отличается от школьных кабинетов, которые мы привыкли видеть. Помещение было полностью переоборудовано, здесь появилась компьютерная мебель и необходимая «начинка» — десять ноутбуков, десять робоконструкторов и большой демонстрационный экран. Учителя прошли переподготовку в БГПУ им. М.Танка. Повышение квалификации — обязательная часть проекта.

В кабинете еще витает слабый, но отчетливый запах краски. Первое, что слышат ученики от учителей: «Вымыть руки!» Детали робоконструктора проходят через множество рук и должны быть чистыми, чтобы прослужить как можно дольше. Рабочий шум. Ребята гремят детальками, в голос обсуждают поставленную задачу. На обычных уроках такой творческой атмосферы не бывает.

В Лошницкой школе Женю поддерживают и дети, и педагоги. После занятий в школе Женька уже привычно шагает домой к бабушке и дедушке, они живут совсем рядом с гимназией.

Женька из многодетной семьи, у него есть старшая сестра и младший брат, мама воспитывает детей одна. Сестра Кристина закончила эту же гимназию два года назад. Сейчас ей 19, изучает бухучет в сельхозакадемии в Горках. Братику Кирюше четыре года. Мать работает на пилораме в Борисове. Когда она выходит в ночную смену, за младшими детьми смотрят бабушки.

Женька поступил в Лошницкую гимназию в сентябре по результатам вступительных испытаний. Неординарный, мыслит по-взрослому, глядит далеко вперед, обладает логическим складом ума, уверен в себе, но «звездности» нет — так характеризуют его учителя. Любимые школьные предметы? Женька уверенно перечисляет: математика, физика, химия...

— Стоп, но ведь физики и химии в пятом классе еще нет?!

— Я беру учебники в библиотеке. Мне дают, — объясняет Женька и улыбается во весь рот.

В школе, откуда он пришел, над ним издевались одноклассники, не понимая и не разделяя его тягу к учебе.

 Как они над тобой издевались?

Женька поднимает голову и смотрит прямо в глаза. У него открытое круглое лицо.

 Ну... Просто били, — наконец отвечает он, пожав плечами.

Женя Шешуков — настоящий вундеркинд! Школьный учебник по математике за пятый класс порешал за неделю.

Светлана Казыра преподает у Жени математику. Вспоминает, что не успела закончиться первая школьная неделя, как ученик подошел к ней и сказал, что уже проштудировал весь учебник, есть только пара интересных задачек, которые он хотел бы с ней обсудить.

— Такой ученик выделяется из общей массы, — говорит Светлана Валерьевна. — Его отличает азарт, огромная тяга к знаниям. Конечно, заниматься вместе с классом ему неинтересно. Готовясь к уроку, я теперь всегда обдумываю отдельные задания для Жени. Главное — не погасить его пыл, поддержать увлеченность. В феврале он вместе с девятиклассниками начал ездить в Минск и заниматься математикой в ЮНИ-центр на базе факультета прикладной математики и информатики БГУ.

На уроке по робототехнике в Лошницкой школе.

На олимпиадах Женьку уже узнают. Он умеет не только правильно решать задачки, но и грамотно, развернуто представить свое решение.

Из уст пятиклассника довольно непривычно слышать «пифагоровы тройки чисел», «тривиальный» и т. д. Учителя из других школ ходят посмотреть на него, как на диковинку. Программу Scratch он уже освоил.

И сегодня, пока ровесники на занятиях узнают, чем растровая графика отличается от векторной, Женька работает по своей программе.

Школьники на занятиях в STEM-классе.

Женька показывает на экране одну из своих игр — она называется «Прыгоды рыцара Яўгена». В игре 11 уровней, есть бонусы и враги, нужно дойти до последнего уровня и спасти прекрасную принцессу.

 Женя интеллектуально далеко впереди сверстников, но эмоционально еще ребенок, трудно переживает неудачи. Ему еще предстоит понять, что неудача — это не провал, это просто еще одна ступенька, ведущая вверх, — говорит замдиректора по учебно-методической работе Лилия Дервоед.

Когда в гимназии открылся STEM-класс Женька стал окрыленным. Даже после уроков мчит домой, где его уже ждут бабушка с дедушкой и... компьютер.

Бабушка Женьки переживает, что он много времени проводит за компьютером. Внук объясняет, что там он узнает много нового, а не просто просиживает часы.

Открывается страничка программы Scratch, и Женя торопится объяснить:

 Это пародия на игру «Растения против зомби». Моя гордость!

— Не выгнать на улицу! — жалуется бабушка. — Але характер у него! Упертый! Как он решил, так и будет. Я его все уговариваю — иди побегай на улице, как все дети бегают.

— Я не люблю бегать, — твердо говорит Женька. — Я привык всего добиваться умом.

Первая игра у Жени уже готова, но он продолжает ее совершенствовать.

В квартире вкусно пахнет жареной картошкой. Дед смотрит телевизор: на экране разворачиваются баталии теннисного турнира «Ролан Гаррос». Валерий Иванович громко сетует на проигрыш Виктории Азаренко, бабушка Тамара Сергеевна зовет внука обедать.

А Женя тем временем уже бежит в комнату. К компьютеру! А еще Женя любит младшего братика и, когда с ним встречается, учит математике. Кирюше, напомним, всего четыре года.

 Он уже умеет считать до ста! Я учу его выполнять простейшие математические действия — складывать, вычитать... Делить и умножать у него пока не получается. Мне нравится объяснять другим то, что им непонятно. Может быть, я стану учителем... Но больше всего на свете мне хочется стать нобелевским лауреатом, — признается умный человек Женька. — Я еще подучусь и что-нибудь интересное изобрету.

Юлии Саматыго директор Лошницкой гимназии.

STEM-класса в Лошницкой школе не было бы без директора Юлии Саматыго. Вместе с коллегами она понимает, что совеременным детям нужны современные методики обучения. Только так с ними можно научиться говорить с ними на одном языке.

 Это несправедливо, что у ребят из сельской местности меньше возможностей, чем у детей из крупных городов! — говорит директор Юлия Саматыго. Она проанализировала данные о поступлении за несколько лет и пришла к выводу, что более 60% выпускников гимназии выбирают технические вузы и связывают свою будущую карьеру с техническими специальностями и IT.

Для того, чтобы учителя могли преподавать в STEM-классах, им нужно пройти курсы повышения квалификации в БГПУ им. М.Танка. Оплачивает курсы сама Ассоциация. Там учителя на практике учатся работать на 3D-принтере, распечатывать объемные детали, изучают наборы робототехники для детей разных возрастов. Такие курсы повышения квалификации учителя лошницкой гимназии с радостью и огромным воодушевлением прошли.

— Учителя хотят, чтобы дети сидели как столбики. Даже молодые специалисты приходят в школу с такими запросами. Но с современными детьми такие методы не срабатывают! Google в телефоне может ответить на все вопросы. Важна не зубрежка, а умение задавать вопросы, анализировать, искать ответы самостоятельно, — говорит замдиректора Лилия Дервоед.

Поначалу, признаются педагоги гимназии, даже они довольно туманно представляли себе, что такое робототехника и какие возможности STEM-образование дает школьникам. После общения с авторами проекта туман рассеялся.

Надо просто стремиться к лучшему и ничего не бояться. Даже менять специлизацию. Учительница музыки Ирина Митрофаненкова, например, прошла переподготовку, получила сертификат преподавателя робототехники, и теперь преподает в гимназии информатику. Кроме занятий по робототехнике, она ведет в школе факультатив «Компьютер и музыка», на котором учит школьников музыкальной аранжировке.

Мы многого не знаем, но надо учиться 

Своими силами Ассоциация «Образование для будущего» уже открыла первые STEM-классы не только в двух школах Борисова и Борисовского района. В ближайшее время откроют еще два класса в Брестской области. В уже открытых STEM- классах уже занимается около 300 школьников! Большая мечта авторов проекта — чтобы такой класс появился вообще в каждой белорусской школе. Но ресурсы одной общественной организации всё равно ограничены.

Для того, чтобы проект охватил как можно больше областей и населенных пунктов, сбор запускают «Имена». За «Именами» — Гомельская область. Лельчицы — первый город, где будут собирать пожертвованияна на работу STEM-класса.

Школа № 1. Лельчицы. Это небольшой городок в Гомельской области, население чуть больше 11 тысяч человек. Район является одним из наиболее пострадавших от Чернобыльской АЭС.

Один из тех, кто сегодня активно поддерживает проект, — успешный IT-бизнесмен Дмитрий Гурский. Дмитрий — партнер венчурного фонда Haxus, основатель компании-разработчика мобильных приложений Ideanomix Digital, сооснователь издательства «Айдиономикс». Среди его проектов — создание приложения Flo, которое помогает женщинам следить за репродуктивным здоровьем. Активная аудитория приближается к двум миллионам пользователей в месяц. Дмитрий также участвовал от белорусской стороны в сделке по покупке Facebook проекта MSQRD.

— Мы с братом выросли в очень бедной семье. У нас не было отца. Мать работала библиотекарем. Это было в 90-е. И я помню, как совершенно случайные события повлияли на нашу судьбу, — говорит Дмитрий. — Теперь мы тоже хотим стать источником таких событий для других. Чтобы люди не были заложниками своего происхождения и получили шанс в жизни. Важно дать шанс тем, у кого этих шансов мало из-за того, что они не находятся в нужном месте в нужное время в нужной семье.

Почему STEM-образование? Оно наиболее сильно влияет на нашу конкурентноспособность в будущем. Я наблюдал, какие люди становятся специалистами мирового уровня. Просматривается один и тот же алгоритм. Это люди, которые заканчивали Факультет прикладной математики БГУ, Лицей БГУ, пару элитных школ в Беларуси, занимались с талантливыми энтузиастами. То есть такое ограниченное количество точек, откуда исходят знания. Их немного. Это можно раскачать и поддержать. В райцентрах есть школы с хорошей базой. Оттуда потом поступают и на ФПМ, и в лицей БГУ. А там, где такого нет, где у родителей нет денег на репетиторов, человек попадает в ловушку с рождения и не поднимается выше.

«В нашем обществе надо развивать культуру не только получать от общества, но и возвращать», — говорит Дмитрий Гурский.

Два месяца работы STEM-класса в Лошницкой гимназии — небольшой срок, чтобы подводить итоги. Но уже есть чем гордиться: 26–27 мая ребята, которые посещают факультатив по робототехнике, приняли участие в VI Минском открытом роботурнире и вошли в десятку в категории Hello, robot.

 В бывших колхозах зарплаты у людей низкие, не все родители могут купить своему ребенку компьютер, — подтверждает директор сельской гимназии Юлия Саматыго. — Многие ребята могут поработать на компьютерах только в стенах школы.

Например, девятиклассник Андрей растет в неполной семье, компьютера дома нет. Семиклассница Катя из многодетной семьи, она отличница, победительница олимпиад, но дома заниматься за компьютером у нее возможности нет. Семья живет в общежитии, у девочки нет своего пространства.

Лилия Дервоед, заместитель директора Лошницкой гимназии, добавляет: современная образовательная система не готова к вызовам времени. Поэтому надо меняться самим. Учиться. Искать новые возможности.

Атмосфера в STEM-классе отличается от обычных уроков. Да и желающих заниматься очень быстро нашли. Дети ждут новые технологии в школах!

Как вы можете помочь

Всего в этом году планируется открыть десять таких классов в разных школах Беларуси. Для того, чтобы в Лельчицах открылся STEM-класс, необходимо собрать 19 683 рубля. Деньги пойдут на оборудование класса: компьютеры и наборы для робототехники. Три учителя школы уже прошли курсы повышения квалификации за средства Ассоциации и готовы приступить к работе. Заниматься в новом STEM-классе смогут 40 детей.

А пока в Лельчицкой школе класс выглядит вот так.


Людмила Дрик, Имена
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Люди в материале: Евгений Шешуков (1), Влад Боровой (1)

Места: Лельчицы (204)

Метки: Общество (30259), Образование (480), Область (5569)

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