Вундеркинд из глубинки. Шестиклассник из Лельчиц разработал собственную компьютерную игру и мечтает построить машину времени

Шестиклассник Влад из Лельчиц хочет изобрести машину времени, чтобы встретиться с папой — отец погиб, когда ему было всего два года. Мальчик изучает программирование, новые идеи вспыхивают в его голове, когда он слушает музыку. Но специального класса с новым оборудованием и технологиями в его школе пока нет.

Пятикласснику Жене из Борисовского района повезло чуть больше. Он тоже очень способный. Занимается математикой с девятиклассниками, ничуть им не уступает. И уже два месяца изучает робототехнику. А еще Женька мечтает стать нобелевским лауреатом!

Сегодня «Имена» запускают сбор средств на работу проекта «STEM-образование в регионах». Его суть — открывать в отдаленных школах Беларуси специальные классы, в которых способные дети получат возможность учиться высоким технологиям. А талантливые учителя, которым проект поможет повысить квалификацию, — возможность профессионально развиваться и с радостью ходить на работу.

Надо сделать так, чтобы дети и учителя полюбили школу

Аббревиатура STEM расшифровывается как Science (естественные науки), Technology (технологии), Еngineering (инженерия) и Мathematics (математика). У ребят, которым посчастливится заниматься в таких классах, будет возможность изучать современные технологии интересно и занимательно. Они научатся писать программы, создавать сайты и приложения, конструировать роботов, используя знания законов точных наук: физики, математики, химии, биологии. Это повысит интерес школьников к наукам, их общий уровень знаний, а еще даст мотивацию выбрать техническую специальность в перспективе.

Несмотря на талант, детям из глубинки сегодня действительно намного сложнее воплощать свои мечты и добиваться целей, чем сверстникам из крупных городов. Современных технических кружков в маленьких городах и поселках нет, а если бы и были, у родителей часто нет лишних денег на хобби детей.

Вот, например, Женька Шешуков из поселка Лошницы Борисовского района вместе с другими учениками уже занимается робототехникой и программированием. Потому что благотворители открыли специальный класс и дали ребенку возможность учиться с азартом. Раньше Женя и представить себе не мог, что будет конструировать роботов. А сейчас может использовать знания по физике и математике, почерпнутые из учебников, на практике. А вот его сверстник Влад Боровой, как и другие ребята из Лельчицкой школы, пока только мечтает, что у них тоже появится STEM-класс.





Проект «STEM-образование в регионах» дает шанс талантливым школьникам из деревень и небольших городков не только мечтать о будущем, но и изменить его к лучшему — для себя и для Беларуси. Беларусь называют IT-страной, но баллы на централизованном тестировании (ЦТ) по точным наукам с каждым годом всё хуже. Если ничего не менять, через несколько лет некому будет поступать в наши технические вузы и некого будет брать на работу программистом. Чтобы этого не допустить, чтобы поддержать талантливых детей и педагогов, появился проект «STEM-образование в регионах». Инициатором стала Ассоциация известных айтишников «Образование для будущего».

Вместе с вами, нашими читателями, мы хотим собрать средства на новый класс в средней школе № 1 города Лельчицы. Это небольшой городок в Гомельской области, население чуть больше 11 тысяч человек. Район является одним из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Именно здесь живет наш первый герой — Влад Боровой.

«Хочу построить машину времени, чтобы вернуть папу»

Влад перешел в школу № 1 только в январе, раньше он учился в гимназии, но чувствовал себя там очень некомфортно. Дети его дразнили, он чувствовал себя изгоем. Владу 11 лет, несчастный случай с его отцом произошел девять лет назад. После смерти папы парнишка живет с мамой и не может похвастаться перед другими детьми ни модной одеждой, ни супернавороченными гаджетами. Он давно ничего не просит — знает, что ей трудно выделить деньги из скудного бюджета на дорогие игрушки. Мама работает администратором в небольшой местной гостинице, зарплаты хватает на еду и одежду. А Дед Мороз — это сказка для маленьких. Владик давно об этом догадывался.

Только однажды он попросил у мамы телефон с видеокамерой и сумел подловить момент, когда она прятала подарок под елку.

Влад знает, что мечта о машине времени — из разряда неосуществимых, но когда он говорит об этом, его глаза загораются:

— Есть три варианта. Первый — сделать ее из какой-то машины. Второй — как неподвижный объект, куда можно зайти и телепортануться. И третий — сделать что-то вроде многоразового телепорта... Знаете ТАРДИС? Такая машина времени и космический корабль из британского телесериала «Доктор Кто».





Влад обожает фильм «Назад в будущее», а аудиокнигу Жюль Верна «Двадцать тысяч лье под водой» прослушал за один вечер, невозможно было оторвать. Когда перешел в новую школу, сразу пошел на факультатив «Основы программирования», который организовала инициативная учительница информатики Светлана Мещенко.

Умный, думающий, увлеченный ребенок, но идет на контакт только с теми, кому доверяет, — говорят про Влада учителя в школе. Когда появился факультатив, Влад так погрузился в новую вселенную, что быстро разработал собственную игру!

— Моя игра называется Survival, что значит в переводе с английского «выживание», — парень демонстрирует разработанную игру: щелкает по клавиатуре, у зрителей есть возможность видеть проекцию на большом экране. — Она сделана в онлайн-редакторе. В оффлайне сильно подвисает.

Влад может часами ковыряться в программе, совершенствуя свою игру. К урокам программирования на Youtube относится скептически:





— Когда ты думаешь сам, а не следуешь чьей-то инструкции, то по крайней мере запоминаешь то, что надумал.

Scratch он освоил именно так, новые идеи вспыхивают у него в голове, когда он слушает музыку в телефоне по дороге домой.

Дома работаю над игрой, но в школе учитель есть, который может подсказать.

Жизнь Влада, как рассказывает сам мальчик, — это школа, а потом дом, где он каждый день только и делает, что совершенствует свою игру. Подсказать и научить некому. Одного урока информатики недостаточно. Экспериментирует Влад сам. Раньше еще ходил в местный Дом пионеров, но и там до высоких технологий далеко.

— Как проходит мой день? Ну...уроков обычно 5-7. Факультатив по информатике по понедельникам. Потом домой иду. Потом уроки, домашка. Весной-летом еще с огородом помогаю маме. А зимой c другом, который живет через дорогу, играем вместе в компьютеры. Придумываю я очень много и мне неважно, где я нахожусь. Я могу идти по улице и придумать: «О! Надо это срочно добавить в свою игру!», и ускоряюсь домой. На ходу придумываю! Если что-то не хочет работать, прошу учительницу по понедельникам на кружке, чтобы помогла.





— Никаких образовательных центров и развивающих студий в Лельчицах нет, — говорит Светлана Мещенко. — А если бы и появились, то быстро закрылись бы: у родителей нет на это денег. Когда приходишь к родителям и предлагаешь записать ребенка в кружок, первый вопрос: «А сколько это стоит?» Найти хорошую работу в городе проблема, тут только две школы, гимназия, детская школа искусств и больница. Еще несколько небольших магазинов и «Евроопт».

В соседской деревне Глушковичи есть щебзавод, но на нем работают местные жители. В центре творчества — бесплатные кружки бисероплетения и мягкой игрушки. Но это хорошо для начальной школы, а уже с пятого класса детям в Лельчицах совершенно нечем заняться.





Сама Светлана Мещенко пришла в школу № 1 два года назад: ей всегда было интересно приобщать учеников к своему предмету, передавать им знания. Правда, поначалу учительница была обескуражена: ее предмет был почти никому не интересен. Ну, кроме Влада. Кажется, они оба больше всех и ждут занятий (два раза в неделю — факультатив и стандартное занятие по расписанию), чтобы попробовать на компьютере хоть что-нибудь «изобрести».

— Видно было, что раньше никто не уделял информатике особого внимания. Зато директор здесь суперский! Она поддержала все мои начинания, и уже в сентябре мы создали в школе объединение по интересам.





В кружках, которые ведет Светлана Мещенко, занимается 75 детей. Правда, долгое время не было даже нормальных компьютеров. Одно старье. Инициативная учительница обратилась за помощью в компанию EPAM Systems. Компания помогла. Ребята вместе с педагогом были счастливы! На независающих компьютерах у талантливого Влада появилась хотя бы первая возможность познакомиться со Scratch — программой, которая помогает изучить основы программирования.

— У нас очень талантливые дети, — уверена учитель. — За этот школьный год уже завоевали два международных диплома. Недавно привезли первое место из Москвы: принимали участие в международном конкурсе проектно-исследовательских работ школьников, студентов и педагогов «Призма». Познакомились и пообщались с детьми из инновационного центра «Сколково».





Светлана и Влад мечтают, чтобы в их школе появился STEM-класс. Техника в школе не обновлялась до этого 15 лет!

Развиваться очень хочется, а возможности приобрести робоконструкторы и новую технику, которая тоже очень нужна, — пока нет.





STEM-класс, о котором мечтают в этой школе ребята и Светлана, — это действительно много возможностей. Берем научную проблему, например, экологическую, и решаем ее посредством точных наук. Дети учатся искать решение сами. Была бы возможность!

— Вот, например, есть ветряк. Приходит учитель на урок и говорит: «Дети, есть грязные виды выработки энергии (атомная, угольная электростанции), а есть чистые (солнце, ветер)». И рассказывает им про этот ветряк, как он крутит лопастями, и вырабатывается энергия. На эту четверть у нас задача такая: мы сделаем модель такого ветряка, от которого вы сможете подзарядить мобильный телефон. И учитель объясняет, как крутятся лопасти, как сделать так, чтобы они крутились при минимальном ветре, — рассказывает руководитель проекта STEM-образование в регионах Александр Хомич. — Дети изучают географию (розу ветров), используют математику (вычисления), физику (электричество, магнитная катушка). Они всё это изучили, и теперь ветряк надо собрать. Школьники выпиливают или печатают на 3D-принтере детали, делают из конструкторов электрическую основу и припаивают в конце USB-вход. То есть ребенок не знает ни что такое сервопривод, ни что такое шестеренка, ни как передать вращение от лопасти к катушке. Дети изучают это через роботов, которых их учат программировать — в режиме реально времени. А потом уже смогут приходить к таким проектам, как этот ветряк.

«Прыгоды рыцара Яўгена»: вундеркинд Женька из Лошницы

Пятиклассник Женя Шешуков с Владом не знаком. Мальчики живут в разных городах. Женька — из поселка Лошницы Борисовского района. Объединяет ребят то, что и Женя до безумия хочет стать изобретателем. Возможностей учиться высоким технологиям у него тоже долго не было. А сейчас есть! В Лошницкой гимназии STEM-класс уже действует, его открыли в апреле этого года в стенах гимназического общежития. Здесь живут ученики из отдаленных деревень.





STEM-класс отличается от школьных кабинетов, которые мы привыкли видеть. Помещение было полностью переоборудовано, здесь появилась компьютерная мебель и необходимая «начинка» — десять ноутбуков, десять робоконструкторов и большой демонстрационный экран. Учителя прошли переподготовку в БГПУ им. М.Танка. Повышение квалификации — обязательная часть проекта.

В кабинете еще витает слабый, но отчетливый запах краски. Первое, что слышат ученики от учителей: «Вымыть руки!» Детали робоконструктора проходят через множество рук и должны быть чистыми, чтобы прослужить как можно дольше. Рабочий шум. Ребята гремят детальками, в голос обсуждают поставленную задачу. На обычных уроках такой творческой атмосферы не бывает.





Женька из многодетной семьи, у него есть старшая сестра и младший брат, мама воспитывает детей одна. Сестра Кристина закончила эту же гимназию два года назад. Сейчас ей 19, изучает бухучет в сельхозакадемии в Горках. Братику Кирюше четыре года. Мать работает на пилораме в Борисове. Когда она выходит в ночную смену, за младшими детьми смотрят бабушки.

Женька поступил в Лошницкую гимназию в сентябре по результатам вступительных испытаний. Неординарный, мыслит по-взрослому, глядит далеко вперед, обладает логическим складом ума, уверен в себе, но «звездности» нет — так характеризуют его учителя. Любимые школьные предметы? Женька уверенно перечисляет: математика, физика, химия...

— Стоп, но ведь физики и химии в пятом классе еще нет?!

— Я беру учебники в библиотеке. Мне дают, — объясняет Женька и улыбается во весь рот.

В школе, откуда он пришел, над ним издевались одноклассники, не понимая и не разделяя его тягу к учебе.

— Как они над тобой издевались?

Женька поднимает голову и смотрит прямо в глаза. У него открытое круглое лицо.

— Ну... Просто били, — наконец отвечает он, пожав плечами.





Светлана Казыра преподает у Жени математику. Вспоминает, что не успела закончиться первая школьная неделя, как ученик подошел к ней и сказал, что уже проштудировал весь учебник, есть только пара интересных задачек, которые он хотел бы с ней обсудить.

— Такой ученик выделяется из общей массы, — говорит Светлана Валерьевна. — Его отличает азарт, огромная тяга к знаниям. Конечно, заниматься вместе с классом ему неинтересно. Готовясь к уроку, я теперь всегда обдумываю отдельные задания для Жени. Главное — не погасить его пыл, поддержать увлеченность. В феврале он вместе с девятиклассниками начал ездить в Минск и заниматься математикой в ЮНИ-центр на базе факультета прикладной математики и информатики БГУ.





На олимпиадах Женьку уже узнают. Он умеет не только правильно решать задачки, но и грамотно, развернуто представить свое решение.

Из уст пятиклассника довольно непривычно слышать «пифагоровы тройки чисел», «тривиальный» и т. д. Учителя из других школ ходят посмотреть на него, как на диковинку. Программу Scratch он уже освоил.

И сегодня, пока ровесники на занятиях узнают, чем растровая графика отличается от векторной, Женька работает по своей программе.





Женька показывает на экране одну из своих игр — она называется «Прыгоды рыцара Яўгена». В игре 11 уровней, есть бонусы и враги, нужно дойти до последнего уровня и спасти прекрасную принцессу.

— Женя интеллектуально далеко впереди сверстников, но эмоционально еще ребенок, трудно переживает неудачи. Ему еще предстоит понять, что неудача — это не провал, это просто еще одна ступенька, ведущая вверх, — говорит замдиректора по учебно-методической работе Лилия Дервоед.

Когда в гимназии открылся STEM-класс Женька стал окрыленным. Даже после уроков мчит домой, где его уже ждут бабушка с дедушкой и... компьютер.





Открывается страничка программы Scratch, и Женя торопится объяснить:

— Это пародия на игру «Растения против зомби». Моя гордость!

— Не выгнать на улицу! — жалуется бабушка. — Але характер у него! Упертый! Как он решил, так и будет. Я его все уговариваю — иди побегай на улице, как все дети бегают.

— Я не люблю бегать, — твердо говорит Женька. — Я привык всего добиваться умом.





В квартире вкусно пахнет жареной картошкой. Дед смотрит телевизор: на экране разворачиваются баталии теннисного турнира «Ролан Гаррос». Валерий Иванович громко сетует на проигрыш Виктории Азаренко, бабушка Тамара Сергеевна зовет внука обедать.

А Женя тем временем уже бежит в комнату. К компьютеру! А еще Женя любит младшего братика и, когда с ним встречается, учит математике. Кирюше, напомним, всего четыре года.

— Он уже умеет считать до ста! Я учу его выполнять простейшие математические действия — складывать, вычитать... Делить и умножать у него пока не получается. Мне нравится объяснять другим то, что им непонятно. Может быть, я стану учителем... Но больше всего на свете мне хочется стать нобелевским лауреатом, — признается умный человек Женька. — Я еще подучусь и что-нибудь интересное изобрету.





STEM-класса в Лошницкой школе не было бы без директора Юлии Саматыго. Вместе с коллегами она понимает, что совеременным детям нужны современные методики обучения. Только так с ними можно научиться говорить с ними на одном языке.

— Это несправедливо, что у ребят из сельской местности меньше возможностей, чем у детей из крупных городов! — говорит директор Юлия Саматыго. Она проанализировала данные о поступлении за несколько лет и пришла к выводу, что более 60% выпускников гимназии выбирают технические вузы и связывают свою будущую карьеру с техническими специальностями и IT.

Для того, чтобы учителя могли преподавать в STEM-классах, им нужно пройти курсы повышения квалификации в БГПУ им. М.Танка. Оплачивает курсы сама Ассоциация. Там учителя на практике учатся работать на 3D-принтере, распечатывать объемные детали, изучают наборы робототехники для детей разных возрастов. Такие курсы повышения квалификации учителя лошницкой гимназии с радостью и огромным воодушевлением прошли.

— Учителя хотят, чтобы дети сидели как столбики. Даже молодые специалисты приходят в школу с такими запросами. Но с современными детьми такие методы не срабатывают! Google в телефоне может ответить на все вопросы. Важна не зубрежка, а умение задавать вопросы, анализировать, искать ответы самостоятельно, — говорит замдиректора Лилия Дервоед.

Поначалу, признаются педагоги гимназии, даже они довольно туманно представляли себе, что такое робототехника и какие возможности STEM-образование дает школьникам. После общения с авторами проекта туман рассеялся.

Надо просто стремиться к лучшему и ничего не бояться. Даже менять специлизацию. Учительница музыки Ирина Митрофаненкова, например, прошла переподготовку, получила сертификат преподавателя робототехники, и теперь преподает в гимназии информатику. Кроме занятий по робототехнике, она ведет в школе факультатив «Компьютер и музыка», на котором учит школьников музыкальной аранжировке.

Мы многого не знаем, но надо учиться

Своими силами Ассоциация «Образование для будущего» уже открыла первые STEM-классы не только в двух школах Борисова и Борисовского района. В ближайшее время откроют еще два класса в Брестской области. В уже открытых STEM- классах уже занимается около 300 школьников! Большая мечта авторов проекта — чтобы такой класс появился вообще в каждой белорусской школе. Но ресурсы одной общественной организации всё равно ограничены.

Для того, чтобы проект охватил как можно больше областей и населенных пунктов, сбор запускают «Имена». За «Именами» — Гомельская область. Лельчицы — первый город, где будут собирать пожертвованияна на работу STEM-класса.





Один из тех, кто сегодня активно поддерживает проект, — успешный IT-бизнесмен Дмитрий Гурский. Дмитрий — партнер венчурного фонда Haxus, основатель компании-разработчика мобильных приложений Ideanomix Digital, сооснователь издательства «Айдиономикс». Среди его проектов — создание приложения Flo, которое помогает женщинам следить за репродуктивным здоровьем. Активная аудитория приближается к двум миллионам пользователей в месяц. Дмитрий также участвовал от белорусской стороны в сделке по покупке Facebook проекта MSQRD.

— Мы с братом выросли в очень бедной семье. У нас не было отца. Мать работала библиотекарем. Это было в 90-е. И я помню, как совершенно случайные события повлияли на нашу судьбу, — говорит Дмитрий. — Теперь мы тоже хотим стать источником таких событий для других. Чтобы люди не были заложниками своего происхождения и получили шанс в жизни. Важно дать шанс тем, у кого этих шансов мало из-за того, что они не находятся в нужном месте в нужное время в нужной семье.

Почему STEM-образование? Оно наиболее сильно влияет на нашу конкурентноспособность в будущем. Я наблюдал, какие люди становятся специалистами мирового уровня. Просматривается один и тот же алгоритм. Это люди, которые заканчивали Факультет прикладной математики БГУ, Лицей БГУ, пару элитных школ в Беларуси, занимались с талантливыми энтузиастами. То есть такое ограниченное количество точек, откуда исходят знания. Их немного. Это можно раскачать и поддержать. В райцентрах есть школы с хорошей базой. Оттуда потом поступают и на ФПМ, и в лицей БГУ. А там, где такого нет, где у родителей нет денег на репетиторов, человек попадает в ловушку с рождения и не поднимается выше.





Два месяца работы STEM-класса в Лошницкой гимназии — небольшой срок, чтобы подводить итоги. Но уже есть чем гордиться: 26–27 мая ребята, которые посещают факультатив по робототехнике, приняли участие в VI Минском открытом роботурнире и вошли в десятку в категории Hello, robot.

— В бывших колхозах зарплаты у людей низкие, не все родители могут купить своему ребенку компьютер, — подтверждает директор сельской гимназии Юлия Саматыго. — Многие ребята могут поработать на компьютерах только в стенах школы.

Например, девятиклассник Андрей растет в неполной семье, компьютера дома нет. Семиклассница Катя из многодетной семьи, она отличница, победительница олимпиад, но дома заниматься за компьютером у нее возможности нет. Семья живет в общежитии, у девочки нет своего пространства.

Лилия Дервоед, заместитель директора Лошницкой гимназии, добавляет: современная образовательная система не готова к вызовам времени. Поэтому надо меняться самим. Учиться. Искать новые возможности.





Как вы можете помочь

Всего в этом году планируется открыть десять таких классов в разных школах Беларуси. Для того, чтобы в Лельчицах открылся STEM-класс, необходимо собрать 19 683 рубля. Деньги пойдут на оборудование класса: компьютеры и наборы для робототехники. Три учителя школы уже прошли курсы повышения квалификации за средства Ассоциации и готовы приступить к работе. Заниматься в новом STEM-классе смогут 40 детей.



