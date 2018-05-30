В Лельчицах в поле сгорел трактор, в Мозыре — грузовой фургон (фото)

В понедельник в Лельчицком районе в поле сгорел трактор, в сегодня ночью в Мозыре жертвой огня стала «ГАЗель». К счастью, из людей никто не пострадал, однако транспорту пришлось не сладко.

28 мая в деревне Дуброва в поле загорелся трактор. Спасатели пожар ликвидировали, но спасти технику не удалось: трактор полностью уничтожен.









Сегодня ночью сотрудникам МЧС было тоже не до отдыха. На этот раз загорелся автомобиль в Мозыре. В результате пожара поврежден грузовой отсек и салон машины, сообщили в пресс-службе МЧС.













В обоих случаях пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.