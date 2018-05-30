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В Лельчицах в поле сгорел трактор, в Мозыре — грузовой фургон (фото)

  • 30 мая 2018, 16:59
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В понедельник в Лельчицком районе в поле сгорел трактор, в сегодня ночью в Мозыре жертвой огня стала «ГАЗель». К счастью, из людей никто не пострадал, однако транспорту пришлось не сладко.

28 мая в деревне Дуброва в поле загорелся трактор. Спасатели пожар ликвидировали, но спасти технику не удалось: трактор полностью уничтожен.



Сегодня ночью сотрудникам МЧС было тоже не до отдыха. На этот раз загорелся автомобиль в Мозыре. В результате пожара поврежден грузовой отсек и салон машины, сообщили в пресс-службе МЧС.




В обоих случаях пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.


gomel.today
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Места: Лельчицы (202), Мозырь (1971)

Метки: Происшествия (11935), Область (5541), Авто (5320)

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