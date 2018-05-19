Старинный промысел бортничество сохранился в Лельчицком районе — фото

20 мая будет впервые отмечаться Всемирный день пчелы, объявленный ООН. Презентация лесного бортничества Лельчицкого района с участием представителей исполнительной власти района и независимых экспертов в сфере традиционного бортничества пройдет в этот день в Лельчихах.

В Лельчицком районе сохранился непрекращаемый на протяжение более чем 500 лет старинный промысел — бортничество. На сегодняшний день в районе живут около 200 бортников, половина из которых в силу своего возраста уже являются только наставниками.

Потомственный бортник Владимир Астапович из агрогородка Милошевичи занимается бортничеством еще с детства, когда помогал отцу и деду.































































