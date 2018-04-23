В Лельчицах будет День трезвости в честь Международного дня недоношенных детей

Лельчицкий райисполком принял решение о введении дней трезвости на территории района в течение 2018 года. Соответствующий документ обнародован на Национальном правовом интернет-портале.

Всего на территории Лельчицкого района запланировано 10 дней трезвости. Некоторые из них приурочены к весьма странным датам.

Например, 10 сентября продажа алкогольных напитков будет запрещена в связи со Всемирным днём ​​предотвращения самоубийств, 14 октября — в честь Дня матери, 17 ноября — в связи с Международным днём ​​недоношенных детей, а 1 декабря — в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом.