«Нет окон, дверей, разобраны полы»: в Лельчицком районе построили непригодные для проживания дома

Гомельские контролеры за первые три месяца текущего года провели мониторинг состояния государственного жилья в Лельчицком районе, в том числе незаселенных новостроек.

Как сообщили БелаПАН в КГК Гомельской области, в ряде населенных пунктов не обеспечивается сохранность, исправное и работоспособное состояние строительных конструкций и инженерных систем жилых домов и их содержание в соответствии с нормами законодательства.

В частности, многие помещения находятся в непригодном для проживания состоянии, в некоторых отсутствуют окна, двери, разрушены стены, разобраны полы, демонтированы приборы отопления, водопровода и канализации, в одном из домов отсутствует кровля.

В качестве примера приводятся некоторые дома в деревне Буда-Софиевка, которые находятся на балансе ОАО «Синпольское», и в агрогородке Буйновичи (балансодержатель — Лельчицкая центральная районная больница).

Отдельные пустующие незаселенные дома были построены за счет льготных кредитов банка, не заселены продолжительное время и уже находятся в непригодном для проживания состоянии, в частности в деревнях Иванова Слобода и Тонеж. При этом Лельчицким райисполкомом производится выплата процентов банку по льготным кредитам на строительство этих домов, основной долг по кредитам, согласно условиям договоров, подлежит погашению не раньше 2044 года.

Мозырский межрайонный комитет госконтроля по результатам мониторинга рекомендовал Лельчицкому райисполкому «принять действенные меры по устранению нарушений требований законодательства, наведению порядка с использованием государственного жилищного фонда».