Житель Лельчицкого района в ходе операции «Арсенал» сдал милиции дульнозарядное ружье, которому более 300 лет

Ежегодно во время операции «Арсенал» коллекции отделов милиции пополняют интересные экземпляры и редкие находки. Некоторым из них — место в музее.

Так, старинное дульнозарядное ружье добровольно выдал житель деревни Глушковичи, Лельчицкого района. Предполагается, что трофею — более 300 лет.

Энциклопедические источники утверждают, дульнозарядное ружье — это оружие, заряжаемое с дула, с которым охотились и воевали несколько веков назад. Из массового оборота дульнозарядные ружья исчезли после появления привычного нам оружия с патронами.





Как сообщает начальник Лельчицкого РОВД Владимир Старовойт, всего за время «Арсенала» в регионе из незаконного оборота выведено 17 единиц незарегистрированного оружия¸ изъято 59 боеприпасов различного калибра. К административной ответственности привлечено 4 человека. Также возбуждено уголовное дело.

— Сотрудниками милиции во взаимодействии с межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь произведен осмотр домовладения жителя деревни Буйновичи 1957 года рождения, — информирует Владимир Григорьевич. — Было обнаружено и изъято 17 боеприпасов к огнестрельному оружию. Проведенная баллистическая экспертиза показала, 3 боеприпаса являются патронами калибра 9 мм и 14 боеприпасов калибра 5.6 мм к огнестрельному оружию с нарезным стволом пригодными для производства выстрела. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.2 ст.295 УК Республики Беларусь.