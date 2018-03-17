В Лельчицком районе при разборе заброшенного здания погиб пенсионер

16 марта возле деревни Лохница в Лельчицком районе погиб мужчина. Он пытался разобрать заброшенное здание, когда на него рухнула стена.

Обрушение произошло поздно вечером возле деревни Лохница.

«Предварительно установлено, что 16 марта мужчина разбирал кирпичную стену, оставшуюся от одного из строений бывшей МТФ в деревне Лохница Лельчицкого района. В процессе разборки стена обрушилась на мужчину», — рассказала официальный представитель СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Пенсионер погиб на месте. Из-под обломков его достали односельчане.

«Мы выезжали на место происшествия, но помощь спасателей не понадобилась. К тому моменту, когда спасатели приехали, местные жители уже самостоятельно вытащили тело погибшего», — рассказала официальный представитель МЧС по Гомельской области Мария Клезович.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти пенсионера.