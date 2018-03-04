Как справляется с морозами и снегом владелец «хоббитского» дома в глухой белорусской деревне

Герой материала Евгений Раевский остался зимовать в глухой деревне Гомельской области в своем «хоббитском» домике из глины и соломы. Мы связались с ним, чтобы выяснить, выдержали ли глиняные стены и земляная крыша морозы и снегопады. Заодно поинтересовались, не соскучился ли он сам по городу.
— Мне не скучно здесь, три месяца зимы прошли, но каждый день мне было чем заняться, — рассказал по скайпу Женя. — Зимой в деревне особая атмосфера умиротворенности и спокойствия — выйдешь на улицу, а вокруг такая красота! За городом у каждой поры года свой неповторимый шарм.
Кроме меня в деревне живут еще в четырех домах. Это в основном старики. Встречаемся с ними периодически у автолавки. Дорогу к деревне чистят, так что полностью отрезанным от остального мира себя не чувствуешь.
Чем занимаюсь? Гуляю по лесу, деревне, фотографирую. Колю дрова, работаю в интернете. Иногда ко мне приезжают друзья. Вот недавно друг из Мозыря приезжал. Ездили с ним в район, нужно было решить вопросы по оформлению участка. Как все растает, мы планируем заняться строительством нового дома. Это будет уже большой дом из глиночурки, с коммуникациями.
Дом Жени, который он построил из соломы и глины и потратил чуть более тысячи долларов, и мороз, и снегопады выдерживает без проблем. Земляная крыша, на которой теперь полуметровые сугробы, тоже прошла проверку на прочность.
— Печь протапливаю раз в день, этого достаточно. Температура в доме держится в районе 20 градусов вдали от печи при морозе за бортом минус 15. Возле самой печки температурные показатели, разумеется, выше. Хожу по дому в майке — люблю, когда тепло.
Женя с удовольствием делится своими наблюдениями и фотографиями в соцсетях: вот он в зимнем лесу, вот деревенский кот играет с тузиком, а вот воробьи, а это овсянки.
Обязательно зайдите к нему на страничку — там нет депрессии, усталости от жизни, сарказма и цинизма. Просто любование тем, что есть. А это теперь большая редкость.
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