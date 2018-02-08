Тривижн 05/02 - 18/02:
МС Маркет 05/02 - 11/02:

Видеофакт: в Лельчицах сотрудники МЧС спасали из канализации поросенка

  • 08 февраля 2018, 10:22
  • 619
  • 0



Не секрет, что спасателям часто приходится оказывать помощь не только людям, но и животным. Недавно «Сильные новости» писали об освобождении из металлической сетки речицкой собаки, но в Лельчицах беда случилась с необычным «домашним питомцем».

7 февраля около шести вечера в городском поселке работники районного МЧС вытащили из канализационного колодца живого поросенка. Спасательная операция прошла успешно.



gomel.today
СТО 08/12 (12) - 09/02 (11:59):
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Лельчицы (195)

Метки: ДТП и ЧП (17)

Комментарии правила
Батут 01/02 - 14/02:

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 08/02 - 10/02 (19:59):

Самое читаемое