В Лельчицком районе мужчина упал с велосипеда и едва не погиб из-за приступа эпилепсии — спас сотрудник МЧС

Сержант внутренней службы Лельчицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Ранчинский Игорь Иванович ехал со службы домой, когда неожиданно для самого себя наткнулся на лежащего в кювете мужчину. Рядом лежал его велосипед.

Дело было 18 января в 9-20 утра. У лежащего уже наблюдались признаки первичного замерзания. Еще чуть-чуть, и мужчина мог умереть от переохлаждения.

О находке Игорь Ранчинский сразу сообщил на диспетчерский пульт, к месту происшествия была направлена бригада скорой помощи. До ее приезда помощь замерзающему оказывал спасатель. Бегло осмотрев упавшего мужчину, он обнаружил признаки судорог и, как сообщает сайт МЧС, оказал всю необходимую помощь: в моменты приступа судорог держал голову, контролируя дыхание и предотвращая западение языка.

Когда судороги прошли, Игорь Ранчинский перенес больного в салон авто, где и дождался медиков. Выяснилось, что пострадавший — мужчина 1969 года рождения, житель деревни Манчицы, куда он на своем велосипеде и ехал. Прибывшие врачи диагностировали у него приступ эпилепсии. Придя в себя, мужчина отказался от госпитализации и его отвезли домой.