В Лельчицком районе родители оставили 3-летнего малыша дома и ушли на работу. Ребенок несколько раз звонил в МЧС, пока спасатели не приехали
20 декабря 2017, 10:19
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В Лельчицком районе оставленный дома трехлетний мальчик несколько раз звонил в МЧС, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель министерства Виталий Новицкий.
Первый звонок поступил от ребенка в Лельчицкое районное подразделение МЧС 19 декабря в 12.12. «Длительное время малыш звонил и бросал трубку. Диспетчера МЧС озаботил тот факт, что ребенок долго занят такой „игрой“. В беседе выяснилось, что ему три года и он находится дома один. Незамедлительно начались поиски родителей. Домой к мальчику выехали работники МЧС, в то время как психолог районного отдела образования прибыла в центр оперативного управления подразделения МЧС и общалась с ребенком», — проинформировал Виталий Новицкий.
Прибывшие к месту работники МЧС проникли внутрь квартиры. «На диване, закутавшись в одеяло, сидел обеспокоенный малыш. На всякий случай была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Спустя 15 минут домой вернулись взрослые. Мама пояснила, что не повела сына в сад из-за его плохого самочувствия. Около 11.30 мальчика оставили спящего дома и отправились на работу», — рассказал Виталий Новицкий.
После осмотра ребенка медиками он вместе с матерью был госпитализирован.
Спасатели напоминают: не оставляйте детей одних! Помнить о безопасности детей должны все, а в первую очередь родители. Именно в семье ребенок получает первые навыки безопасности и неосознанно копирует поведение взрослых, а значит, он должен видеть только положительные примеры. «Спасатели рассматривают каждый случай оставления без присмотра маленьких детей одних как чрезвычайное происшествие. В сводки правоохранителей регулярно попадают примеры, когда нескольких минут достаточно для того, чтобы произошла трагедия, — отметил Виталий Новицкий. — МЧС на данную тему по оперативным материалам снят фильм „Не детские игры“, который можно посмотреть на youtube-канале министерства».
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