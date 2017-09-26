Вместо денег за работу в России жители Лельчиц получили уголовное дело

Защита убеждена, что дело сфабриковано совместно с их бывшим работодателем из Москвы: старший оперуполномоченный Лельчицкого РОВД Валентин Хомчиц оказался другом россиянина, сообщает «Белсат».

Судья Гомельского областного суда Василий Бегун отменил решение Калинковичского районного суда относительно гастарбайтеров из Лельчиц Александра Будько и Руслана Грысько, которые получили зарплату за работу в России российскими рублями в Беларуси, и отправил административное дело на новое рассмотрение новым составом суда.

16 августа судья Калинковичского суда Кугейко наказала каждого штрафом в размере Br 1380 рублей и конфискацией — тоже у каждого — по 100 тысяч российских рублей за незаконную валютную операцию.

Будько и Грысько не признали свою вину, с решением районного суда не согласились, и подали кассационную жалобу в областной суд в Гомеле.

Правозащитник Виталий Манько: В деле гастарбайтеров мы имеем дело с фактами коррупции

Мужчины убеждены, что дело старший оперуполномоченный Лельчицкого РОВД Валентин Хомчиц сфабриковал с помощью их бывшего работодателя Анатолия Сницерова.

За два года работы белорусов в Москве Сницеров остался должен им крупную сумму денег. Мужчины полагают, что таким образом он также намеревался избавиться от конкурентов на рынке строительных услуг в Москве: из-за постоянных недоплат они ушли от него и основали свою строительную фирму.

Судья областного суда Василий Бегун в судебном решении отметил, что в деле существует столкновение законов. Ответственность за незаконное получение платежных средств предусмотрена президентским указом 49 и административным кодексом. При чем, указ предусматривает более жесткое наказание за такое правонарушение. К гастарбайтерам Калинковичский суд применил более жесткую меру наказания, хотя, согласно закону, в случаях коллизии законов, суд должен принимать решение в интересах граждан и избирать наименьшее наказание.

Кроме того, не были приняты во внимание смягчающие обстоятельства: наличие несовершеннолетних детей у жителей Лельчиц и отсутствие административных взысканий. Судья Василий Бегун вынес также частное предписание начать проверку относительно старшего оперуполномоченного Лельчицкого РОВД Валентина Хомчица, который вел административное дело гастарбайтеров и непосредственно руководил их задержанием во время передачи российских денег.





«Здесь, по моему мнению, классический случай коррупции, — комментирует правозащитник из Калинковичей Виталий Манько, который оказывает гастарбайтерам правовую помощь. — Мы имеем доказательства тесных отношений между Анатолием Сницеровым и милиционером Валентином Хомчицем. Есть фотографии где семья Хомчица отдыхает на даче у Сницерова в Анапе, есть свидетельства работников ресторана в Анапе, что несколько раз Сницеров и семья Хомчица ужинали вместе — причем на довольно крупные суммы. Мы также нашли доказательства того, что Хомчиц путем уговоров и запугивания в Москве пытался убедить коллег — строителей Будько и Грысько — дать против них ложные показания, что последние, якобы, с ними не рассчитались за работу. Таким образом, он пытался сфабриковать еще и уголовное дело против Будько и Грысько. Мы имеем письменные, аудио- и видеодоказательства».

СМС с угрозами от милиции

В ходе рассмотрения дела в областном суде в течение месяца, Будько и Грысько получали многочисленные СМС с угрозами и оскорблениями в свой адрес. Анонимы требовали прекратить писать жалобы и заявления на сотрудников милиции. Оказалось, что один из номеров, с которого поступили угрозы Будько и Грысько, принадлежит сотруднику Лельчицкого РОВД.

Аляксанр Будько и Руслан Грысько потеряли доверие к белорусским правоохранителям С фактами коррупции и сговора между Сницеровым и оперуполномоченным, а также угроз от анонимов, гастарбайтеры уже обратились с заявлениями и жалобами в Лельчицкий РОВД, прокуратуру и Следственный комитет. Кроме того, гастарбайтеры при помощи блогера Виталия Манько придали делу гласность. Виталий Манько выпустил уже 8 видеороликов, где подробно рассматривает обстоятельства этого дела. Ролики имеют десятки тысяч просмотров и активно комментируются.

«Мы — честные люди, нам нечего скрывать, — говорит Александр Будько. — Из-за таких сотрудников как Хомчиц, судья Кугейко и другие мы потеряли веру и доверие к правоохранительным органам и правосудию. Мы с Русланом уже несколько месяцев пишем жалобы и заявления в различные инстанции, чтобы провели проверку действий милиционеров, и до сих пор мы не получили еще ни одного ответа. Но, теперь, когда уже сам судья областного суда вынес предписание начать проверку действий милиционера Хомчица, мы надеемся, что действия милиции получат надлежащую правовую оценку и справедливость будет восстановлена».

Областной суд в Гомеле отменил решение Калинковичского районного суда. Впереди у гастарбайтеров новое рассмотрение дела. По КоАП, им грозит максимальный штраф до 50 базовых величин. Конфискация денег не предусмотрена.