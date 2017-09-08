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В Лельчицком районе пьяный водитель спровоцировал аварию

  • 08 сентября 2017, 11:22
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В деревне Данилевичи Лельчицкого района пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой сам пострадал.

Инцидент произошел днем на деревенской улице. По данным пресс-службы управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 64-летний водитель, будучи выпившим, управлял автомобилем Opel Omega. При совершении разворота он не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Galaxy, за рулем которого находился 60-летний местный житель, двигавшийся в попутном направлении.

На месте происшествия водителю автомобиля Opel Omega работники «скорой» оказали первую медицинскую помощь, однако от госпитализации мужчина отказался. Чуть позже он самостоятельно обратился в Лельчицкую центральную районную больницу, где после осмотра был госпитализирован в хирургическое отделение.


Беларусь Сегодня
KSK 08/09 - 10/08:

Места: Лельчицы (182), Гомель (20197)

Метки: Происшествия (10790)

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