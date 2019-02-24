«Когда на ферме с 4 до 23 часов, по собраниям не находишься». Как в Кормянском районе совмещает две работы доярка-депутат

«Депута-а-ат! Где наша депутат?» — зов директора хозяйства имени Володарского подхватывают буренки: выводят дружное «Му-у-у-у-у». На это общее приветствие в дальнем углу фермы, что в Кормянском районе Гомельской области, отзывается женщина в теплом платке и с доильным аппаратом в руках. Это Ольга Петроченко — доярка и самый настоящий депутат. Мы узнали, каково это — совмещать, казалось бы, несовместимое.

В депутатстве Ольга Александровна пока новичок — всего год, как ее выдвинули в народную власть и женщина стала депутатом Каменского сельского совета. А вот доярка она уже больше 20 лет. Все это время трудится в одном хозяйстве, на одной ферме — только буренки меняются. Сейчас их у одной Ольги Александровны аж 70.

Два года назад ее признали лучшей в районе по профессии — и это при том, что хозяйство отнюдь не передовое: ферма, на которой трудится женщина, старая, вместо стеклопакетов на окнах — пленка, а вместо современных доильных установок — доение в допотопный молокопровод.

— Но если любишь свое дело, никакие трудности не смогут помешать, — говорит доярка. Надои, мол, зависят от качества кормов и ухода, а не от запаха и чистоты плитки на полу.

Этот уход и обеспечивает она вот уже два десятка лет. Руководство оценило.

О моменте, когда ее назвали лучшей, Ольга Александровна до сих пор вспоминает с трепетом. Прошло уже два года, но она не забыла ни одной подробности и с удовольствием ими делится.

— Сначала в колхозе дали премию, тады с района приехали — полотенца два подарили, а потом присылают письмо — ехать в Дом профсоюзов в Минск. Привезли туда, накормили, концерт показали. Устала, конечно, сильно, утомительно это все для меня в таком возрасте уже, но воспоминание теперь мне на всю жизнь, — признается передовик.

А ведь в доярки, говорит, попала случайно. Говорит, хотела быть учителем черчения — окончила индустриально-педагогический техникум. Но судьба распорядилась иначе.

— Муж привез меня в Чечерск, к себе на родину, да потом взял и нашел здесь другую. Мне 30 было. Развелись — и с дочкой переехала сюда, в деревню. Никогда бы не подумала, что буду работать дояркой, но факт есть факт. Так и осталась, и не жалею. А какая разница, где зарабатывать на хлеб?

«На хлеб» у заслуженной доярки выходит 500−600 рублей.

— Это нормально, — уверяет она. — Года два назад вообще получали прожиточный [минимум], только на коммунальные хватало, а сейчас — хорошо.

Кстати, в хозяйстве имеется новая ферма, там и условия лучше и зарплата повыше, но Ольга Александровна все предложения о переводе категорически отвергает.

— Уж больно дружный коллектив сложился здесь, а там — неизвестно что и как, — приводит самый главный аргумент доярка.





А недавно нежданно-негаданно у нее появился еще один коллектив. В нем — сплошь уважаемые в округе люди: директора, учителя да работники культуры. Все — депутаты Каменского сельсовета.

— По ихним собраниям и совещаниям я, конечно, редко хожу. Особо не находишься, когда работа с 4 утра и до 11 вечера. Но обязанности у меня есть. Слежу за порядком на своей улице. Если что-то жителям не нравится, иду в сельсовет и прошу изменить. Так, а как не ходить? Люди встречают — ругаются. То мусор вовремя не вывезли, то дорогу не расчистили... Когда скользко было, тоже жаловались. Я подумала: чего ждать да просить?! Ехала с фермы с дзеўками — да сами взяли да посыпали те дороги солью. Что же делать, раз теперь депутат?

Такая общественная нагрузка Ольге Александровне не в тягость. А вот на ферме держать темп, признается, все сложнее.

— Но покуда буду ходить, буду работать. Мне еще газовый котел купить надо, — улыбается на прощание лучшая доярка Кормянского района — и идет дальше трудиться на благо коров и людей.