В Корме у пенсионера загорелась одежда, когда он поджигал плиту. Мужчина в реанимации

  • 27 ноября 2018, 18:08
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Фото: МЧС

В четверг на минувшей неделе 80-летний пенсионер чудом остался в живых: он зажигал плиту, но внезапно загорелась одежда.

В пресс-службе МЧС сообщили подробности инцидента. Около девяти часов утра пожилого отца пришла навестить дочь, однако попасть в дом не смогла — дверь была заперта изнутри. Она, почуяв неладное, стала открывать дверь подручными средствами и не ошиблась: в кухне на полу лежал ее отец.

Пенсионера с ожогами 1-3 степени госпитализировали в реанимацию.




gomel.today
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