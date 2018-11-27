Житель Кормянского района за избиение знакомой приговорен к году и 6 месяцам колонии

По протесту прокурора Кормянского района местный житель осужден к более строгому наказанию по уголовному делу об истязании. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БелТА.

Приговором суда Кормянского района 31-летний мужчина, ранее судимый за истязание, признан виновным по ч.1 ст.154 Уголовного кодекса Беларусь. За систематические побои своей знакомой ему было назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 2 года без штрафа.

Прокурор Кормянского района не согласился с избранной мерой и принес апелляционный протест на приговор суда. По его мнению, без внимания остались некоторые обстоятельства. В частности, в ноябре 2017 года обвиняемый был осужден (на 3 месяца ареста) за аналогичное преступление в отношении той же потерпевшей. После отбытия наказания он привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство — ночной скандал в доме знакомой в присутствии детей. Также по заключению эксперта у обвиняемого выявлен синдром зависимости от алкоголя.

Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда удовлетворила протест прокурора, посчитав назначенное наказание не соответствующим тяжести совершенного преступления, личности обвиняемого и несправедливым вследствие мягкости.

Определением суда апелляционной инстанции обвиняемому определены 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима без штрафа. Там же мужчина пройдет курс лечения от хронического алкоголизма.