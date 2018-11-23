Кормянский пенсионер загорелся от газовой плиты и лежал дома, пока его не нашла дочь — видео

  • 23 ноября 2018, 14:27
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ЧП случилось утром 22 ноября.

По предварительной информации, мужчина пытался зажечь плиту, а оказался объят пламенем сам. Обгоревшего пенсионера на полу кухни нашла дочь. Входную дверь ей пришлось вскрывать подручными средствами.

Как сообщает Гомельское ОУ МЧС, мужчину с ожогами 1-3 степени 25-30% тела доставили в реанимацию.




gomel.today
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