Кормянский пенсионер загорелся от газовой плиты и лежал дома, пока его не нашла дочь — видео
- 23 ноября 2018, 14:27
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Места: Корма (120)
Метки: Происшествия (13410)
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