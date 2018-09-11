Триллер в Кормянском районе: пьяный водитель протащил 20 метров инспектора ДПС, который не отпускал руль его автомобиля

В Гомельской области нетрезвый водитель протянул ухватившегося за руль его авто инспектора ГАИ, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Примерно в 23.05 8 сентября вблизи деревни Семеновка Кормянского района инспектор ДПС остановил автомобиль «Ауди», за рулем которого находился неработающий 42-летний мужчина. При проверке документов сотрудник заметил у водителя признаки опьянения и предложил пройти в служебный автомобиль.

Рядовая просьба вызвала у автомобилиста необычную реакцию. «Инспектор попросил водителя выйти из автомобиля и передать ему ключи, на что мужчина ответил, что их в зажигании нет. Стал выходить, но в одно мгновение передумал, завел авто и начал скрываться. Инспектор успел схватиться за руль иномарки и пытался остановить водителя, но тот продолжал движение с сотрудником ГАИ около 20 метров», — рассказала Наталья Хололеенко.

Вскоре инспектор отпустил руль и продолжил преследование на служебном авто. Нарушитель был остановлен спустя километр погони.

По результатам освидетельствования, в выдыхаемом воздухе у водителя обнаружено 2,36 промилле алкоголя. В отношении мужчины составлено три административных протокола. Помимо штрафа и лишения прав водителю грозит уголовная ответственность — возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел).