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В Кормянском районе двух рабаков убило молнией

  • 21 мая 2018, 11:22
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Трагедия произошла вечером 18 мая. Двое жителей городского поселка Корма — 30-ти и 23-х лет — рыбачили на берегу Сожа.

Вскоре пошел дождь, началась гроза. Молодые люди спрятались от непогоды под березой у самой реки. Однако в них ударила молния. От удара мужчины скатились в воду.

Через пару часов родственники стали бить тревогу, что связь с рыбаками прервалась.Как сообщил ведущий специалист областной организации ОСВОД Сергей Костюченко, где-то в 23 часа ночи подняли первое тело. Поиски решили остановить до утра. В пятом часу вновь вернулись к воде и около шести нашли тело второго.


Кристина Ворона, Гомельская правда
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