В Корме спасатель в свой выходной вынес спящего соседа из горящего дома

Вчера вечером, пока 57-летний мужчина спал, в доме начался пожар. К счастью, по соседству живет сотрудник МЧС, который даже в свой выходной день не остался безучастным.

Мужчина, увидев дым в окне соседнего дома, тут же бросился на помощь. Оказалось, в горящей комнате на кровати продолжал спать 57-летний хозяин. Спасатель вынес пострадавшего на свежий воздух и только после этого вызвал подразделения МЧС.

Пожар ликвидирован. Причина устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе.











