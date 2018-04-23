В Корме спасатель в свой выходной вынес спящего соседа из горящего дома

  • 23 апреля 2018, 13:41
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Вчера вечером, пока 57-летний мужчина спал, в доме начался пожар. К счастью, по соседству живет сотрудник МЧС, который даже в свой выходной день не остался безучастным.

Мужчина, увидев дым в окне соседнего дома, тут же бросился на помощь. Оказалось, в горящей комнате на кровати продолжал спать 57-летний хозяин. Спасатель вынес пострадавшего на свежий воздух и только после этого вызвал подразделения МЧС.

Пожар ликвидирован. Причина устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе.





gomel.today
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