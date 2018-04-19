Экс-директор предприятия ЖКХ Кормянского района приговорен к 4 годам лишения свободы с отсрочкой

Суд Кормянского района вынес приговор бывшему директору одного из предприятий ЖКХ, сообщила корреспонденту БелТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Экс-руководитель был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.237 (выманивание кредита или субсидии) и ч.2 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Нарушения со стороны руководителя были выявлены при проверке предприятия сотрудниками Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области.

По совокупности преступлений бывшему директору суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, сроком на 5 лет. К обвиняемому применена отсрочка исполнения основного наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.