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Руководитель Кормянского льнозавода подозревается в хищении

  • 18 апреля 2018, 17:41
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Жлобинский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области выявил хищение денежных средств филиала ОАО «Гомельлен» «Кормянский льнозавод». В преступлении подозревается директор филиала, действовавший в сговоре со своим заместителем.

Как рассказали в финансовой милиции, руководитель просил работников предприятия выписывать на себя костробрикет Кормянского льнозавода по цене, предусматривающей 50-процентную скидку. Далее, бесплатно используя транспорт предприятия, реализовывал продукцию за наличный расчет сторонним лицам по стоимости, в два и более раз превышающей цену приобретения. В межрайонном отделе УДФР добавляют подробности:

— Установлено, что поиск покупателей осуществлялся через интернет-сайт коммерческой фирмы, зарегистрированной в Жлобинском районе. Одним из ее учредителей и был заместитель директора Кормянского льнозавода. В результате преступных действий ущерб, причиненный филиалу ОАО «Гомельлен», составил 1664,13 рубля.

По данному факту Кормянский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК Республики Беларусь («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями»). Директор филиала задержан. Проводится предварительное расследование.


Виолетта Дралюк, СБ - Беларусь Сегодня
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