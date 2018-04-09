В Корме закрыли детское отделение районной больницы

Недавно Кормянская Центральная районная больница осталась без детского отделения. На 3 537 детей и подростков, проживающих в районе, выделили 2 палаты в терапевтическом отделении. Мест, разумеется, не хватает, с чем не могут и не хотят мириться родители.

30 марта на сайте «Удобный город» появилась петиция «Верните детское отделение Кормянской ЦРБ».

— Мы и наши дети проживаем на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, следовательно, находимся в группе риска по многим медицинским показателям и регулярно нуждаемся в стационарной медицинской помощи, — говорится в петиции. — Кроме того, многие семьи нашего района воспитывают детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении и реабилитации. В связи с низкими материальными доходами родителей и отсутствием личного транспорта, далеко не у всех детей есть возможность получать необходимое медицинское обслуживание в областных лечебных учреждениях. Несомненно, закрытие районного детского отделения приведёт к тому, что многие болезни будут лечиться дома, это повлечёт рост хронических заболеваний и более тяжёлые последствия, не исключая летальные.

На данный момент в отделении, которое ранее предназначалось для детей, находятся социальные койки сестринского ухода. Родители понимают, что в финансовом плане это более выгодно для больницы, но жертвовать детским здоровьем они не намерены.

Жители Кормянского района просят принять меры и возобновить работу детского отделения в районной больнице. Вы также можете внести свою лепту, подписав петицию.