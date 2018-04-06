История одной ямы. Грязевая яма, в которую в Кормянском районе провалилась лошадь, поставила в тупик местное начальство

В деревне Выношевка (Кормянский район, Гомельская область) лошадь целиком провалилась в яму на дороге. Чтобы вытащить её, пришлось вызывать спасателей.

В яме мог оказаться человек, легковушка или школьный автобус, так что выношевцы, можно сказать, ещё легко отделались. На следующий же день после инцидента государство вспомнило о существовании деревни и в два счёта победило яму. А мы проследили, как чиновники перекладывали ответственность друг на друга, пока не посмотрели в грустные лошадиные глаза.

«Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь». (Владимир Маяковский)

«Я оглянулся и увидел, что её затягивает в грязь»

В деревне Выношевка около ста жителей. Каждое утро за школьниками приезжает автобус и везёт их на занятия. Некоторые идут к автобусу по Строительной улице. Эта улица упирается в трассу, соединяющую деревню с большим миром. Осенью и зимой ходить по ней приходится в темноте.

2 апреля именно на Строительной улице в наполненную грязью двухметровую выбоину на проезжей части засосало... лошадь.

«Я ехал встречать после работы дочку, — рассказывает хозяин лошади Станислав Осипов. — Дорога показалась скользкой, в каком-то месте льда не было — вот и решил объехать. И тут лошадь куда-то провалилась. Я увидел, что её затягивает в грязь, попытался вытащить сам, но куда там! Позвал соседа, но и его помощи оказалось мало. Тогда соседка позвонила в коммунхоз. Там дали понять, что помочь ничем не смогут.

Тогда мы обратились в МЧС. Спасатели приехали, протянули лошади под копыта пожарный рукав, завязали на спине, подцепили и подняли. Потребовалось минут двадцать, вытягивали легонько и не спеша. С лошадью всё в порядке. Даже не верится, что она почти целиком была в грязи».

Откуда взялась яма?

Выбоина осталась после того, как в конце прошлого года в Выношевке прорвало водопроводную трубу. Приезжали рабочие из водоканала, вырыли яму, ликвидировали аварию, засыпали трубу песком. Но огораживать ничем не стали.

«Соседка, которая рядом живёт, сама поставила палки. Но я их не заметил, когда ехал, — говорит Станислав Осипов. — Мы живём на другой стороне деревни, был не в курсе. Видимо, снег сошёл, подтаял, а потом приморозило. Вот и получилось. Дорога тут узкая: одна машина ещё проедет, но если рядом будет ехать другая, точно вскочит».

Мужчина говорит, что в целом, жить в деревне нормальная, только вода не очень. Иногда приезжают депутаты, проводят возле единственного магазина собрания. Но когда спрашивают жителей о проблемах, те ни на что не жалуются.

Мы не имеем к яме никакого отношения

На следующий же день после инцидента государство в два приёма победило яму. Сначала вокруг неё покружил трактор, но только слегка поравнял обочину вдоль асфальта. Потом приехал грузовик МАЗ и сбросил в неё целый прицеп кирпича.

«Мы не имеем к яме никакого отношения, — говорит Дмитрий Гонжуров, начальник участка благоустройства КЖП УП „Корма“. Именно эта организация привезла кирпич. — Там ремонтные работы производил водоканал, поэтому звоните туда. Они там разравнивают, подсыпают, выравнивают, устраняют аварийное место, в общем. Мы вчера работали на другом участке, мне позвонили, попросили подвезти кирпичи. Я завёз. Остальные вопросы — в водоканал».





«В яму? Лошадь? А вы откуда знаете?!»

В отличие от других участников истории, Александр Власов — председатель Коротьковского сельсовета, к которому относится Выношевка, — ничего о яме не знал и искренне удивился.

Спустя час, перезвонил сам, мол, да, действительно, случилась такая ситуация.

«Поговорил с владельцем той лошади — запряг коника, поехал, хотя знает прекрасно, там нет ни ямы, ни канала, ни оврага. Зимой, когда стояли большие морозы, ремонтировали водопровод. Асфальт зимой не положишь. Вот и присыпали. Всё было ограждено, но владелец лошади решил испытать судьбу».





Власов пообещал, что дорогу отремонтируют, «как только придёт нормальная весна». «Пока надо дать воде уйти, а земле улечься. Потом приедут работники коммунального хозяйства и всё исправят, сейчас это не технологично, — говорит чиновник. — Понимаете, копали яму „полтора на полтора“, чтобы добраться до водопровода. Засыпали, яму приморозило, а тут всё размыло. Когда такое случается летом, всё ремонтируется быстрее».

«Всё нормально, всё хорошо»

Поинтересовавшись целью звонка, начальник «Водоканала» Александр Чупрыгин тут же бросил трубку. «У меня просто были другие важные звонки», — позже простодушно объяснил чиновник.​

«Никакого ремонта в этом году не было. Мы там ничего не копали, — к нашему удивлению отвечает Чупрыгин, когда мы всё-таки задаём ему вопрос о яме. — Местные жители ошибаются, прорыв трубы произошёл не в этом месте.

О ситуации я, конечно, в курсе. Когда лошадь увязла, наша бригада выехала на место происшествия. Думали, а вдруг и, правда, прорыв, но его не было. Со временем там просто провалился грунт, и его промыло. Проблема в грунтовых водах. Тает снег, размывается. Мы потом подсыпаем. Честно сказать, я и так вам уже много рассказал. Всё нормально, всё хорошо».

***

«В городе Почесалове достопримечательностей было три: церковь Пресвятой богородицы девы Марии, камвольно-прядильный комбинат имени Рамона Меркадера и лужа на центральной площади», — так начинается рассказ Виктора Шендеровича об огромной луже в центре выдуманного города Почесалова. Менялись политики, уходили эпохи, а лужа оставалась на своём месте — только становилась всё шире и с годами всё выразительнее отражала в себе безалаберность местных властей, готовых придумывать любые оправдания и отговорки, лишь бы не заниматься своим делом.

А в центре невыдуманной деревни Выношевка в яму целиком провалилась лошадь.