Тривижн 02/04 (12:00) - 8/04:
Удобная автошкола 02/04 - 08/04:

В Кормянском районе спасатели вытащили лошадь из грязевой ямы — фото, видео

  • 03 апреля 2018, 14:57
  • 165
  • 1



Несчастное животное провалилось в яму глубиной 1,5 метра. Хозяин самостоятельно не смог ей помочь.

Помощь оказали спасатели, которые лебедкой и пожарным рукавом освободили лошадь из грязевого плена. Участие ветеринаров не понадобилось.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Корма (99)

Метки: ДТП и ЧП (246)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


Самое читаемое