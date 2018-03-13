Отца-убийцу, не платившего за содержание детей в интернате, суд освободил от долга. Прокуратура не поняла

Житель Кормянского района убил жену, за что на несколько лет попал за решетку. Над оставшимися без родителей шестилетними сестрами-двойняшками оформили опеку родственники.

По закону отец должен был оплачивать расходы на содержание переданных на гособеспечение несовершеннолетних дочерей — и к моменту своего освобождения из заключения задолжал государству почти 15 тысяч рублей. Однако, по заявлению отдела образования, спорта и туризма Кормянского райисполкома суд освободил его от уплаты долга. Прокуратура проверила такое решение — и нашла странности.

Например, в документах значилось, что мужчина, вернувшись из тюрьмы, перестал пить, забрал дочерей, устроился на работу в фермерское хозяйство со среднемесячным заработком в 335 рублей и т.д. А на деле оказалось, что на момент суда тот проработал в хозяйстве менее одного месяца, а его дочери с августа 2013 года обучаются в школе-интернате и находятся в учреждении круглосуточно — там их, естественно, и кормят, и одевают. После принятия же решения об освобождении от уплаты задолженности мужчина уволился из фермерского хозяйства, официально длительное время не работал, получал на детей пенсию по потере кормильца (убитой им же жены) в размере 363 рублей и трудоустроился лишь в январе 2018 года. Сейчас он и вовсе проживает в Столинском районе, где создал новую семью.

Учитывая эти и другие обстоятельства, прокуратура Гомельской области принесла протест на решение суда Кормянского района.

Дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Кроме этого, прокуратура области внесла в Кормянский райисполком представление о проведении служебной проверки, в котором потребовала проверить обоснованность подачи опекой подобного заявления в суд и привлечь к ответственности должностных лиц отдела образования, спорта и туризма, не выяснивших очевидных обстоятельств.